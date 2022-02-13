وزيرة التضامن: «كنز الدنيا» متكامل الأركان وسعداء بالشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية

تصدر العرض المسرحي «كنز الدنيا» الذى يقوم ببطولته نخبة من شباب ذوي الهمم تحت قيادة الفنان والمخرج أشرف عبدالباقى، «التريند» على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» ومحرك البحث «جوجل»، فضلًا عن دخول اسم «كنز الدنيا» تريند في الدول العربية، خاصة أنه أول عمل فني مسرحي يتناول حياة ذوي الهمم ويناقش القضايا الاجتماعية المتعلقة بهم بصورة شاملة ومختلفة، فضلًا عن طابع التشويق والكوميديا التى يقدمها، مع الأداء التمثيلي المدهش لأبطاله.

«الدستور» تواصلت مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي؛ خاصة أن العرض يقام تحت رعاية وزارة التضامن ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتنظيم شركة تذكرتي وتنفيذ شركة وورك شوب.

وأعربت وزيرة التضامن عن سعادتها البالغة بالشراكة الوطيدة والوثيقة مع شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التى تحرص دائمًا على تقديم الأعمال الهادفة، مؤكدة أن مسرحية «كنز الدنيا» تعد إحدى المحطات الهامة والفارقة فى ملف ذوي الهمم، باعتبار أن الفن مرآة المجتمع ومن خلال العرض المسرحى يتم تقديم العديد من الرسائل الاجتماعية كما نستطيع أن ندعو ونؤكد من خلال عمل فني متكامل الأركان أن هؤلاء الشباب الواعد هم ذوي قدرات مختلفة، ذوي همم، ذوي عزيمة قوية وليسوا ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الفنان والمخرج أشرف عبدالباقى، بذل مجهودات كبيرة لخروج العمل على أكمل وجه.

وأضافت وزيرة التضامن، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الدولة المصرية تعمل على رعاية ودعم قادرون باختلاف، حيث تتجه إلى تمكينهم ودمجهم فى المجتمع من خلال التعاون بين المؤسسات المختلفة ومنها المجتمع المدني الذي يلعب دورًا هامًا فى هذه القضية، موضحة أن دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة يعد حقًا أصيلًا لهم، منذ بداية اكتشاف إعاقتهم ثم تأهليهم ودمجهم في التعليم، وأيضًا من خلال توفير فرص عمل ملائمة لهم وذلك من أجل بناء مجتمعات قوية، لافتة إلى أن الدولة دعمت الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة الماضية التي كانت بداية انطلاقهم ودعمهم وحصولهم على كل حقوقهم.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الوزارة تعمل على توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بما يحقق عوائد إيجابية تصب على المجتمع بأكمله، مؤكدة أنه قد تم إطلاق أول معسكر لطلاب ذوي الإعاقة "قادرون باختلاف" في الجامعات المصرية داخل جامعة بورسعيد، حيث شهد مشاركة 100 طالب وطالبة، ببنهم 70 طالبًا من ذوي الإعاقة البصرية والحركية، وذلك بهدف دمج طلاب ذوي الإعاقة بغيرهم.

وأضافت أنها تقدم دعمًا نقديًا للأشخاص ذوي الإعاقة يصل إلى حوالي مليون و100 ألف مستفيد من ذوى الاحتياجات الخاصة بتكلفة تقدر بـ5 مليارات جنيه سنويًا، كما ‬تم استصدار ما يقرب من 800 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال مكاتب التأهيل المنتشرة في 27 محافظة.

وكانت قد نظمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء الخميس، العرض الخاص لمسرحية «كنز الدنيا» التي تعد أول وأكبر عمل مسرحي يضم مجموعة كبيرة من المواهب الشابة من ذوي الهمم؛ وحضر العرض الخاص، الذي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، نخبة كبيرة من الوزراء منهم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشئون المصريين بالخارج، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعدد كبير من الإعلاميين ورؤساء التحرير والنواب وأسر الأطفال ذوي الهمم.

«كنز الدنيا» تقام تحت رعاية وزارة التضامن ومن تنظيم شركة تذكرتي وتنفيذ شركة وورك شوب، وهي قائمة على سيناريو وحوار اجتماعي يناقش نظرة المجتمع لذوي الهمم، وتحتوي على مواقف درامية مبنية على المفارقات الكوميدية لا يوجد فيها أى مساحة للتصنع أو الإفيهات المستهلكة، كتبها الثنائي عيسى جمال ووليد هندي، وأخرجها أشرف عبدالباقي، صاحب الفكرة الأساسية والذي وضع ملامح مختلفة لكل المشاركين فى العمل، الذى يضم مجموعة كبيرة من شباب ذوى الهمم منهم أحمد طارق بطل السباحة لذوى الهمم، وسما رامي أول طالبة تلتحق بكلية النقل واللوجستيات بالأكاديمية العربية لتكنولوجيا العلوم والنقل البحري في مصر، وأول سفيرة للنوايا الحسنة من داون؛ إضافة إلى نخبة كبيرة من نجوم المسرح منهم ياسمين سمير، وإبرام سمير، وعلي المصري، وملك ياسر، وشريف حسني؛ وكتب كلمات أغاني المسرحية الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر، وصمم الديكورات دكتور محمود سامي، وألحان شادي عويضة.