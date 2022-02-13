البابا تواضروس يكلف الأنبا أرسانيوس نائباً بابوياً لإيبارشية أبنوب

كلف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد كنائب بابوي لإيبارشية أبنوب والفتح لتدبير شئون الإيبارشية لحين اختيار راعٍ خلفًا للراحل الأنبا لوكاس، الذي رحل مساء أمس بعد صراع طويل مع المرض.

من جانبه قال البابا تواضروس، خلال صلوات جناز الأنبا لوكاس، التي أقيمت مساء اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية: "المتنيح الأنبا لوكاس تميز بالاهتمام الشديد بإيبارشيته سواء الشعب أو الآباء الكهنة أو المكرسات أو الخدام رعويًّا وروحيًّا وتنمويًّا".

وأضاف البابا قائلاً: “كذلك اهتم الأنبا لوكاس بتفاعل إيبارشيته مع عمل الكنيسة العام، وكان راعياً أمينًا في خدمته للكنيسة”.

وشارك في صلوات التجنيز عدد من أساقفة الكنيسة من بينهم الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس، وأسقف كنائس المعادي والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا أرميا الأسقف العام، والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، كما يشارك في الصلوات عدد من الرهبان بمختلف الأديرة القبطية.

ورحل الأنبا لوكاس، مساء أمس بعد صراع طويل من المرض، عن عمر يناهز 92 عاماً.

ومن المقرر أن ينقل جثمان الأب الأسقف الراحل عقب الصلاة إلى مقر إيبارشية أبنوب في محافظة أسيوط، ليصلى عليه مرة أخرى وسط شعبه القبطي.