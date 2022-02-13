حان تعديل موعد النوم.. نصائح الاستعداد لعودة الدراسة في الفصل الثاني

أيام قليلة تفصلنا عن عودة الدراسة مرة أخرى بعد انتهاء الترم الأول، وظهور نتائج الغالبية العظمى من المراحل التعليمية، يستعد الأطفال الآن إلى العودة للدراسة مرة أخرى خاصة في ظل عدم وجود أنباء حول وجود نية لتأجيل هذا الترم أو بعض منه.

وحتى المدارس التي أخذت قرارها باستمرار الدراسة عن بعد، عن طريق الدروس الأون لاين، فإن التعامل من خلالها يتطلب نظام أيضًا.

في السطور التالية نقدم عدد من النصائح عند العودة للدراسة مرة أخرى وذلك بحسب ما ورد في موقع " princetonreview".

قم بتعديل مواعيد النوم:

يستغل الأطفال وقت الدراسة، حتى وإن كانت إجازة نصف العام القصيرة المدة، في السهر وفعل عدد من الأشياء التي يمنعها الأهل أيام الدراسة، ولما كان التعود على روتين معين يحتاج إلى وقت ولا يتم بين يوم وليلة، فمن الآن أبدأ في تدريب الطفل على النوم مبكرًا والاستقياظ مبكرًا، حتى وعندما تأتي الدراسة يكون قد اعتاد ابنك هذا فعلًا.

قائمة الطلبات للدراسة:

في كل فصل دراسي، تقوم المدرسة بطلب عدد من الأدوات اللازمة للدراسة في هذا الفصل، ولإنها قد تشكل ميزانية ضخمة على بعض الأسر خاصة تلك التي تضم بين أفرادها أكثر من طفل فمن الممكن أن تبدأ الآن، وتعمل على توفير جزء من هذه الأدوات في كل فترة، حتى ما إن بدأت الدراسة تكون كل الأدوات متواجدة من غير أن تشكل عبء على كاهل الأسرة.

تجهيز أماكن المذاكرة:

إذا ما أردت أن يكون طفلك متفوق في دراسته، وملم بكل الأمور التي تدرس له، حاول أن تخلق نوع من الاختلاف على المكان الذي يقوم بالدراسة فيه، قم بتغير المكتب مثلًا الذي يدرسس عليه، أو شنطة الدراسة، فكلها أمور تدخل على قلبه البهجة وتساعد في التعلم والتحصيل.

خذ الأمور على محمل الجد:

يجب أن يفرق الطفل بين ماهو جد وما هو للعب واللهو، فالدراسة يجب أن يتم التعامل معها على محمل الجد، ويجب أن يعرف الطفل هذا، حتى لا يتسبب الاستهتار في عدم تحصيل الطفل بشكل جيد مما يؤثر بالسلب على مستقبله.