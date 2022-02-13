الأحد 13 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

للخدمات الممكينة.. وزير التموين ومحافظ أسيوط يفتتحان مكتب تموين نموذجي مطور بحي غرب

إفتتاح مكتب تموين
إفتتاح مكتب تموين نموذجي مطور بحي غرب

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية المكتب التمويني النموذجي المطور بمنطقة البسيري بحي غرب مدينة أسيوط يقدم جميع خدمات التموين لمواطني مدينة ومركز أسيوط، وذلك ضمن 17 مكتب تموين نموذجي تم تطويرها بالمحافظة بتكلفة 17 مليون جنيه تقريباً.

IMG-20220213-WA0054

يأتي ذلك تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي، من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفي إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة، حضر الافتتاح وليد الشربيني نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومحمد إسماعيل وكيل وزارة التموين ومحمد بشير رئيس حي غرب وبعض أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

IMG-20220213-WA0053

وعقب الافتتاح تفقد الوزير والمحافظ ومرافقوهم الخدمات المقدمة من المكتب النموذجي المطور، والذي  يتكون من 8 شباك لتقديم الخدمات للمواطنين، وتابع الوزير والمحافظ مدى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وسير العمل به. 

IMG-20220213-WA0052

- المركز يتضمن كافة خدمات التموين التابعة للوزارة

وأكد وزير التموين أن مركز خدمة المواطنين المميكن بحي غرب أسيوط يتضمن كافة خدمات التموين التابعة للوزارة ‬والتي تشمل خدمات البطاقات التموينية وتغيير الرقم السري وإضافة المواليد والمخابز وغيرها من الخدمات لافتا إلى أن الوزارة بصدد التوسع في إنشاء المكاتب النموذجية المميزة التي تقدم كافة خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية بجانب استمرار تقديم الخدمات في مكاتب السجل التجارى وفروع جهاز حماية المستهلك وفروع الدمغة والموازين وذلك تيسيرًا على المواطنين ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل‪.‬

IMG-20220213-WA0051


وأشار محافظ أسيوط بأن المكتب التمويني النموذجي تم تنفيذه من أجل التيسير على المواطنين فى الحصول على أفضل خدمة وتوفير الوقت والجهد لافتا إلى توجه الدولة للتوسع في إقامة مراكز نموذجية متطورة تقوم بتقديم كافة الخدمات للمواطنين من مكان واحد،  مشيرًا إلى أن عدد المكاتب التموينية بالمحافظة 68 مكتبا منها 17 مكتبا مطورا نموذجي تم تطويرها بتكلفة 17 مليون جنيه تقريباً، موزعين على كافة قرى ومراكز المحافظة الإدارية وذلك في إطار خطة التحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد في إطار تيسير الحصول على الخدمات المقدمة للمواطنين مميكنة ومتميزة وبسهولة ويسر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

IMG-20220213-WA0050


من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلي، أن المكتب التمويني النموذجي يقدم كافة خدمات الوزارة تحت سقف واحد من خلال 8 شباك خدمة، لافتًا الى تصميمه وفقا لأحدث التكنولوجيا لتيسير وتسهيل حصول المواطنين على كافة خدمات وزارة التموين وأن المكتب النموذجي يتضمن ساحة انتظار للعملاء، كما يتضمن أجهزة حاسب آلي وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض وفاكس وحصول المواطن على الخدمات بأرقام على غرار المؤسسات الكبرى ، وذلك في إطار تسهيل وتحديث وميكنة كافة الخدمات للمواطنين.

IMG-20220213-WA0049
اسيوط محافظة وزارة التموين محافظ أسيوط اقتصاد التجارة الداخلية إبراهيم عشماوي بطاقات التموين التحول الرقمي القيادة السياسية محمد اسماعيل التحول الرقم البطاقات التموينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النصب باسم دين الله

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس الإثنين.. الصغرى بالقاهرة 10

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

«ميدو يسقط فى الفخ».. المشجع الأهلاوى بمباراة الزمالك يفجر مفاجأة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

سرعة الانتشار.. أطباء يوضحون الفارق بين متحور دلتا وأوميكرون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

بيت العائلة المصرية.. والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

الكِتَاب المصري

جمال-أسعد

بولس فهمى والمواطنة

د. منى حلمى

ناقشوا الجذر الأصلى منْ تقبل بالطاعة تستحق الضرب

علي سعدة

تجمد الفكر

حسين دعسة

شرارة وقرقعة ونذر الحرب.. على الطريقة الروسية /الأمريكية

د.أحمد الخميسى

المفكر التنويرى

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر«2»

صور

وصول الأهلى

«مؤتمر المواطنة» بحضور وكيل مجلس النواب محمد ابو العنين ووزير الأوقاف

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم

محطة تل أبيب

المزيد

«مكتب عضو الكنيست» يثير أزمة.. تبعات اقتحام «بن غفير» لحي الشيخ جراح

بعد زيارة جانتس: صفقة ضخمة للمغرب مع شركة "الصناعات الجوية الإسرائيلية"

فلسطين تدعو «الجنائية الدولية» لبدء التحقيق فى تهجير أهالى حى الشيخ جراح