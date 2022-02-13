للخدمات الممكينة.. وزير التموين ومحافظ أسيوط يفتتحان مكتب تموين نموذجي مطور بحي غرب

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية المكتب التمويني النموذجي المطور بمنطقة البسيري بحي غرب مدينة أسيوط يقدم جميع خدمات التموين لمواطني مدينة ومركز أسيوط، وذلك ضمن 17 مكتب تموين نموذجي تم تطويرها بالمحافظة بتكلفة 17 مليون جنيه تقريباً.

يأتي ذلك تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي، من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفي إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة، حضر الافتتاح وليد الشربيني نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومحمد إسماعيل وكيل وزارة التموين ومحمد بشير رئيس حي غرب وبعض أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

وعقب الافتتاح تفقد الوزير والمحافظ ومرافقوهم الخدمات المقدمة من المكتب النموذجي المطور، والذي يتكون من 8 شباك لتقديم الخدمات للمواطنين، وتابع الوزير والمحافظ مدى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وسير العمل به.

- المركز يتضمن كافة خدمات التموين التابعة للوزارة

وأكد وزير التموين أن مركز خدمة المواطنين المميكن بحي غرب أسيوط يتضمن كافة خدمات التموين التابعة للوزارة ‬والتي تشمل خدمات البطاقات التموينية وتغيير الرقم السري وإضافة المواليد والمخابز وغيرها من الخدمات لافتا إلى أن الوزارة بصدد التوسع في إنشاء المكاتب النموذجية المميزة التي تقدم كافة خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية بجانب استمرار تقديم الخدمات في مكاتب السجل التجارى وفروع جهاز حماية المستهلك وفروع الدمغة والموازين وذلك تيسيرًا على المواطنين ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل‪.‬



وأشار محافظ أسيوط بأن المكتب التمويني النموذجي تم تنفيذه من أجل التيسير على المواطنين فى الحصول على أفضل خدمة وتوفير الوقت والجهد لافتا إلى توجه الدولة للتوسع في إقامة مراكز نموذجية متطورة تقوم بتقديم كافة الخدمات للمواطنين من مكان واحد، مشيرًا إلى أن عدد المكاتب التموينية بالمحافظة 68 مكتبا منها 17 مكتبا مطورا نموذجي تم تطويرها بتكلفة 17 مليون جنيه تقريباً، موزعين على كافة قرى ومراكز المحافظة الإدارية وذلك في إطار خطة التحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد في إطار تيسير الحصول على الخدمات المقدمة للمواطنين مميكنة ومتميزة وبسهولة ويسر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.



من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلي، أن المكتب التمويني النموذجي يقدم كافة خدمات الوزارة تحت سقف واحد من خلال 8 شباك خدمة، لافتًا الى تصميمه وفقا لأحدث التكنولوجيا لتيسير وتسهيل حصول المواطنين على كافة خدمات وزارة التموين وأن المكتب النموذجي يتضمن ساحة انتظار للعملاء، كما يتضمن أجهزة حاسب آلي وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض وفاكس وحصول المواطن على الخدمات بأرقام على غرار المؤسسات الكبرى ، وذلك في إطار تسهيل وتحديث وميكنة كافة الخدمات للمواطنين.