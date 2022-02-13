الأحد 13 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الدقهلية يوجه بسرعة سداد كافة المديونيات المستحقة على شركات الإعلانات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، اجتماعاً باللجنة العليا للاعلانات لمناقشة واستعراض اللائحة الجديدة، وسبل وآليات الاستفادة من موارد الإعلانات وحل مشاكل شركات الاعلانات ، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، والدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة.

IMG-20220213-WA0155

وتم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض اللائحة الجديدة للاعلانات والموقف المالي، ومناقشة اقتراحات شركات الدعاية والإعلانات والمشاكل التي تواجههم لحلها.

ووجه  محافظ  الدقهلية بسرعة سداد كافة المديونيات المستحقة علي شركات الإعلانات، وتذليل كافة العقبات لتطبيق منظومة ناجحة تخدم المحافظة والشركات العاملة في مجال الاعلانات لتوفير فرص عمل للشباب.

IMG-20220213-WA0156

التأكيد على ضرورة تعظيم ايرادات المحافظة من الإعلانات

وأكد المحافظ على ضرورة تعظيم ايرادات المحافظة من الإعلانات لاستغلالها في إنشاء مشروعات خدمية للمواطنين في كافة القطاعات بما لا يخل بالإيرادات العامة للدولة، كما وجه بتوحيد الشكل العام للاعلانات في شوارع المحافظة لتظهر بشكل جمالي وحضاري وإزالة كافة الاعلانات العشوائية التي تعيق حركة مرور المواطنين وتشوه المنظر العام .
 

IMG-20220213-WA0154


وأشار " مختار " إلى أن تعدد الجهات المسؤولة عن إصدار التراخيص، تعرقل منظومة العمل وتضيع الجهد والوقت وتهدر المال العام وتهدد نجاح شركات الاعلانات. 

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا للاعلانات ، المهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان، والمحاسب وليد الشال مدير الحسابات بالمحافظة، والأستاذة رشا حسن مدير إدارة الإعلانات بالمحافظة، والأستاذ ياسر الغريب مدير إدارة  الشؤون القانونية بالمحافظة ، والأستاذة فكرية سلامة مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمحافظة، والمهندسة فريدة محمد وكيل الإدارة الهندسية بالمحافظة، والمهندس زناتي السيد وكيل مديرية الطرق بالدقهليه ، واللواء سمير صدقي رئيس حي شرق ، واللواء صبري عبده رئيس حي غرب ، والمحاسب السيد عبدالسلام رئيس مركز ومدينة دكرنس ، وأحمد حمدي نائب رئيس مركز ومدينة طلخا .

أيمن مختار محافظ الدقهلية الأحد اجتماع

رئيس التحرير

وائل لطفي

النصب باسم دين الله

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

«ميدو يسقط فى الفخ».. المشجع الأهلاوى بمباراة الزمالك يفجر مفاجأة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

وزير الأوقاف: من يتحدث عن حقوق الإنسان ينظر إلى حال الدول التى سقطت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

ناقشوا الجذر الأصلى منْ تقبل بالطاعة تستحق الضرب

علي سعدة

تجمد الفكر

حسين دعسة

شرارة وقرقعة ونذر الحرب.. على الطريقة الروسية /الأمريكية

د.أحمد الخميسى

المفكر التنويرى

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر«2»

عفاف السيد

القصة فن مصرى قديم

محمود خليل

همس الشعوب عن «تدين الشباب والكبار» فى الستينيات

ماجد حبته

حيرة دولة الألف جزيرة

صور

«مؤتمر المواطنة» بحضور وكيل مجلس النواب محمد ابو العنين ووزير الأوقاف

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم

مباراة الزمالك وبترو أتليتكو في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

بعد زيارة جانتس: صفقة ضخمة للمغرب مع شركة "الصناعات الجوية الإسرائيلية"

فلسطين تدعو «الجنائية الدولية» لبدء التحقيق فى تهجير أهالى حى الشيخ جراح

مخاوف من الحرب.. إسرائيل تبدأ عملية إجلاء أسر بعثتها الدبلوماسية من أوكرانيا