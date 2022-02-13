محافظ الدقهلية يوجه بسرعة سداد كافة المديونيات المستحقة على شركات الإعلانات

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، اجتماعاً باللجنة العليا للاعلانات لمناقشة واستعراض اللائحة الجديدة، وسبل وآليات الاستفادة من موارد الإعلانات وحل مشاكل شركات الاعلانات ، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، والدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض اللائحة الجديدة للاعلانات والموقف المالي، ومناقشة اقتراحات شركات الدعاية والإعلانات والمشاكل التي تواجههم لحلها.

ووجه محافظ الدقهلية بسرعة سداد كافة المديونيات المستحقة علي شركات الإعلانات، وتذليل كافة العقبات لتطبيق منظومة ناجحة تخدم المحافظة والشركات العاملة في مجال الاعلانات لتوفير فرص عمل للشباب.

التأكيد على ضرورة تعظيم ايرادات المحافظة من الإعلانات

وأكد المحافظ على ضرورة تعظيم ايرادات المحافظة من الإعلانات لاستغلالها في إنشاء مشروعات خدمية للمواطنين في كافة القطاعات بما لا يخل بالإيرادات العامة للدولة، كما وجه بتوحيد الشكل العام للاعلانات في شوارع المحافظة لتظهر بشكل جمالي وحضاري وإزالة كافة الاعلانات العشوائية التي تعيق حركة مرور المواطنين وتشوه المنظر العام .





وأشار " مختار " إلى أن تعدد الجهات المسؤولة عن إصدار التراخيص، تعرقل منظومة العمل وتضيع الجهد والوقت وتهدر المال العام وتهدد نجاح شركات الاعلانات.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا للاعلانات ، المهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان، والمحاسب وليد الشال مدير الحسابات بالمحافظة، والأستاذة رشا حسن مدير إدارة الإعلانات بالمحافظة، والأستاذ ياسر الغريب مدير إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة ، والأستاذة فكرية سلامة مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمحافظة، والمهندسة فريدة محمد وكيل الإدارة الهندسية بالمحافظة، والمهندس زناتي السيد وكيل مديرية الطرق بالدقهليه ، واللواء سمير صدقي رئيس حي شرق ، واللواء صبري عبده رئيس حي غرب ، والمحاسب السيد عبدالسلام رئيس مركز ومدينة دكرنس ، وأحمد حمدي نائب رئيس مركز ومدينة طلخا .