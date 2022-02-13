الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

كلمات غزل عيد الحب 2022 للعشاق والأحباب

عيد الحب
عيد الحب

يوافق غدًا الاثنين الموافق 14 فبراير عيد الحب، ويحتفل العديد من المواطنين بعيد الحب سواء المتزوجين والمخطوبين، وتعد وسائل التعبير عن الحب وسائل عديدة منها المقابلات والمكالمات الهاتفية أو حتى الرسائل النصية المختلفة، وفى هذا السياق يبحث العديد من المواطنين عن عبارات وكلمات غزل عيد الحب 2022  التى من الممكن أن يقولها الحبيب لحبيبته في عيد الحب الذي يوافق غدًا الاثنين 14 فبراير، فى هذا السياق تكشف الدستور خلال السطور المقبلة أبرز عبارات الغزل التى من الممكن أن نستعين بها فى عيد الحب.

كلمات غزل عيد الحب 2022

_ زرعتك في شراييني وسميتك نظر عيني وهبتك كل إحساسي وقلت إنك هلي وناسي

_  لو ان الحب كلمات تكتب لانتهت اقلامى ولكن الحب ارواح فهل يكفيك روحى .

_ القلب لك ينادى والروح بعدك سراب كل الوجوه تغيب عادى وانت غيابك غذاب .

_يا هادى فى رئتك وتقيل فى كلمتك وراسى فى مشيتك واحشنى حضرتك .

_مهما تغيب أشتاق لك ومهما تصد أحتاجلك أنت ياعمري دنيتي مهما تسوي عاذرك .

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عبارات غزل عيد الحب 2022

_ أنت عيني كان لي بالحب عين انت روحي وصمتي وبوحي انت وحدك من يضم جروحي 

_ وشولن بحب غيرك و أنت تدري بي لاقالوا أسمك أشوف الموت وأحيابك .

_أتمنى أحضنك ويتوقف العالم سنين وتحس بحضني وشوقي والحنين .

_ أسمعك تمشي وسط قلبي وأناجيك والناس تحسب مشيك دق قلبي .

_لمحة زعل من عيونك تموتني بلا عله وبسمة رضا من شفاتك تعيشني العمر كله .

_ حبيت أعلمك إنك: أجمل حلم لقيته وأحلى صدر ضميته وأغلى حب في قلبي حطيته .

_كلك مشاعر صادقه حب ورسائل رايقه وحبك دفا روحي فدا وفيك المحبه لايقه.

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