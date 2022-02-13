الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات عامل قتل ابنه في إمبابة: «بيسرق الفلوس وبيهرب من البيت»

ضبط متهم
ضبط متهم

تواصل النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأحد، تحقيقات موسعة في واقعة اتهام أب بقتل نجله بسبب سوء سلوكه وسرقته مبلغ مالي، في منطقة المنيرة الغربية بإمبابة.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة موضحًا أنه اشترك مع شقيقه وابنه، وان الهدف من التعدي عليه بالضرب هو تأديبه ولم يقصدوا قتله حيث كان الهدف من الاعتداء عليه بالضرب هو تأديبه فقط، بسبب سوء سلوكه، وسرقته مبلغًا ماليًا من والده.

وأضاف المتهمون أن المجني عليه شاب يبلغ من العمر 23 سنة، استولى على مبلغ من منزل والده وترك المسكن لعدة أيام، ما دفع والده للبحث عنه حتى عثر عليه، واحتجزه داخل شقته، ثم استعان بشقيق القتيل وعمه، وبدأوا في الاعتداء عليه بالضرب، حتى فقد الضحية وعيه، وعقب تأكدهم من وفاته، قرروا نقله إلى شقة جدته، ثم ادعوا انتحاره لمروره بأزمة نفسية، وأبلغ والده قسم الشرطة عن انتحاره.

وأجرى المتهمون معاينة لكيفية ارتكابهم الجريمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة عقب مناظرتها، وتولت النيابة التحقيق.

النيابة العامة في الجيزة سوء سلوك قتل تحقيقات موسعة إمبابة مبلغ مالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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