الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على 5 تجار مخدرات بحشيش وهيروين فى القليوبية

هيروين
هيروين

نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، في ضبط 5 مسجلين خطر يروجون المواد المخدرة في محافظة القليوبية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية، قيام 5 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة قليوب، بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة قليوب مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم “بندقية آلية، بندقية خرطوش، فرد محلى، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، كمية من مخدري الحشيش والهيروين، وعدد من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالي، و5 هواتف محمول”.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

قطاع الأمن العام المواد المخدرة مسجلين خطر محافظة القليوبية وزارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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