«مدرستنا 2» تقدم درساً جديداً في «الإيطالية»

قدمت قناة «مدرستنا 2» درساً يتضمن بعض الكلمات المهمة باللغة الإيطالية لجميع الطلاب.

وطالبت القناة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: «شاهدوهم واستمعوا إلى طريقة النُطق الصحيحة لهم من خلال الفيديو التالي».

كما طالبت القناة بأنه في حالة فاتكم حلقة من حلقات تعلم في مادة «اللغة الإيطالية» يمكنكم مشاهدتها من خلال اللينك التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=Clj-wSkptAw...

وتابعت أنه في حال فاتكم أي درس، زوروا قناتنا على اليوتيوب وتابعوا كل الدروس بتقنية الـ HD من اللينك ده:

https://www.youtube.com/channel/UCnxju7_Ug6VbC6en6tBL6Aw