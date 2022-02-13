الأحد 13 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مدرستنا 2» تقدم درساً جديداً في «الإيطالية»

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قدمت قناة «مدرستنا 2» درساً يتضمن بعض الكلمات المهمة باللغة الإيطالية لجميع الطلاب.

وطالبت القناة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: «شاهدوهم واستمعوا إلى طريقة النُطق الصحيحة لهم من خلال الفيديو التالي».

كما طالبت القناة بأنه في حالة فاتكم حلقة من حلقات تعلم في مادة «اللغة الإيطالية» يمكنكم مشاهدتها من خلال اللينك التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=Clj-wSkptAw...

وتابعت أنه في حال فاتكم أي درس، زوروا قناتنا على اليوتيوب وتابعوا كل الدروس بتقنية الـ HD من اللينك ده:

https://www.youtube.com/channel/UCnxju7_Ug6VbC6en6tBL6Aw

 

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