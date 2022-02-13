حملات مكبرة للنظافة وتحسين الخدمات بمدن ومراكز مطروح

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة، بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بكافة قرى وأحياء ومراكز المدن للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لاستعادة الشكل الحضاري للمحافظة.

وشدد محافظ مطروح، على ضرورة الاهتمام بالشوارع الفرعية ورفع كفاءة النظافة بها، والاستجابة الفورية لكافة شكاوى المواطنين فيما يتعلق بالنظافة والمخلفات والعمل على سرعة حلها والتيسير عليهم.

ونفذت مدن ومراكز المحافظة حملات مكبرة للنظافة لرفع المخلفات والقمامة من الطرق والشوارع والميادين بصفة دورية بالإضافة لحملات لصيانة أعمدة وكشافات الإنارة وخدمات تمهيد الطرق تحت إشراف رؤساء المدن للنهوض بقطاع النظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وواصل فريق النظافة العام بمجلس مدينة الضبعة، أعمال النظافة والتجميل بمناطق متفرقة تضمنت شارع المستشفى وشارع مركز الشباب وشارع مطحن الدقيق، حيث تم تنظيف وتجميل المدخل الرئيسي للمدينة وتسوية المقلب العمومي للمدينة، بالإضافة إلى تكثيف أعمال الإنارة العامة بنطاق مدن ومراكز محافظة مطروح ضمن خطة المركز في تأهيل وصيانة الدورية للكشافات.

وواصل مجلس مدينة سيوة أعمال النظافة والتجميل بمناطق مدخل المدينة، ميدان السوق، ميدان المسجد الكبير، وشارع أنور السادات، وشارع المعهد الأزهري والرمل وأبو بكر الصديق، حيث تم تمهيد الشوارع الرئيسية بمناطق سيدي عبدالسلام، و المعمل، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المطبات الصناعية بمدخل مدينة سيوة لتوفير سبل الأمان والسيولة المرورية بشوارع المدينة.

وكثَّف مجلس مدينة الحمام جهوده في رفع مخلفات القمامة من الشوارع الرئيسية والمقالب الفرعية بشوارع المدينة شمل مناطق شارع إسكندرية والشوارع المتفرعة منه شارع أبوبكر الصديق، وشارع السنترال بقرية السلام، والشوارع المتفرعة، ومناطق مدرسه فنوش وشارع عائلة زهيرد وشارع بلال بن رباح، وشارع مدرسة أم المؤمنين، وشارع مكتب التأمينات ومنطقة حفر الباطن والعزبة الشرقية.

وأشار محافظ مطروح إلى استمرار الأعمال وتكثيف الجهود للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مدن ومراكز المحافظة مع تنظيم مسابقات للنظافة والخدمات المقدمة بين الأحياء بمختلف مدن المحافظة لاختيار (أفضل حي) طبقًا لجهوده المبذولة للارتقاء بمنظومة النظافة ومدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة في الشارع.