الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحقيقات موسعة في مقتل سيدة على يد زوجها بالغردقة

خنق
خنق

قررت نيابة الغردقة، اليوم الأحد، ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان سيدة، لقيت مصرعها على يد زوجها بمنطقة المدارس بالغردقة؛ لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير طبي بالحادث وطلب تحريات المباحث لكشف ملابسات الواقعة.

ولقيت سيدة - في العقد الثالث من عمرها - مصرعها بعد أن خنقها زوجها حتى تركها جثة هامدة، فيما سلَّم المتهم نفسه للشرطة، واعترف بارتكاب الجريمة، وانتقلت أجهزة الأمن لموقع الحادث، وتم إخطار النيابة ومرفق الإسعاف.

وتلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من مباحث قسم أول الغردقة، بشروع شاب يقيم بمنطقة المدارس في قتل زوجته وتسليم نفسه إلى قسم شرطة أول، وتم إخطار النيابة لبدء التحقيقات في الحادث، والتعرف على ملابساته. 

نيابة الغردقة زوج سيدة جثة تقرير طبي تحريات المباحث

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وائل لطفي

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