الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

مخاوف من الحرب.. إسرائيل تبدأ عملية إجلاء أسر بعثتها الدبلوماسية من أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

بدأت إسرائيل إجلاء بعثتها الدبلوماسية من أوكرانيا، اليوم الأحد، وذلك في ظل المخاوف من شن روسيا حربًا ضد الأخيرة.

ومن المقرر أن تصل أسر الدبلوماسيين والمعلمين الإسرائيليين، إلى تل أبيب، قادمين من العاصمة الأوكرانية «كييف»، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».

إسرائيل تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا

وجددت وزارة الخارجية الإسرائيلية تحذيرها من السفر إلى أوكرانيا، كما دعت رعاياها هناك إلى مغادرتها بشكل عاجل وفي أسرع وقت ممكن، خشية اندلاع حرب مع روسيا هناك.

ورفعت الخارجية الإسرائيلية، أمس السبت، من مستوى تحذيرها بشأن التوترات في أوكرانيا، وقررت دعم القسم القنصلي في سفارتها لدى كييف، بالعاملين، لإنجاز إصدار جوازات وتأشيرات السفر.

وعقد نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، جلستين لتقييم الأوضاع، مع وزير خارجيته يائير لابيد، وإيال حولتا مستشار الأمن القومي لديه، وخلصوا إلى رفع حالة الطوارئ لدى وزارة الخارجية.

إسرائيل روسيا أوكرانيا كييف البعثة الدبلوماسية تل أبيب

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