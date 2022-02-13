بسحب الكثافات.. تيسير حركة السيارات عقب انقلاب «نقل ثقيل» بالمريوطية

سحبت الخدمات المرورية، منذ قليل، الكثافات المرورية أعلى الطريق الدائري اتجاه المريوطية، عقب انقلاب سيارتي نقل بسبب اختلال عجلة القيادة وانقلابهما، وجرى رفع آثار الحادث وفتحت الطريق أمام حركة السيارات.

وانتقلت قيادات الادارة العامة للمرور لمكان الحادث، لرفع السيارة والحمولات من أعلى الطريق، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها ولا يوجد مصابين أو وفيات.



و كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق الدائري يفيد بوقوع حادثي مرور، وعلى الفور انتقل رجال المرور وبصحبتهم أوناس لرفع حطام الحادث من الطريق و تسيير حركة السيارات، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.