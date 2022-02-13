محمد عبدالغنى: برنامج «قائمة نقابيون» لديه اهتمام كبير بدعم المهندس وتدريبه

أكد الدكتور محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب السابق، والمرشح في انتخابات نقابة المهندسين كعضو مكمل مدنى، أنه لا بد أن يكون للنقابة كلمة في كافة القوانين المرتبطة بعمل المهندسين ومنها قانون النقابة وقانون البناء الموحد وغيرهما، بحيث يتم تقديم تعديلات مقترحة من جانب النقابة بعد موافقة الجمعية العمومية إلى الحكومة للأخذ بها في مشروعات القوانين التي تعدها.

وأشار خلال مشاركته بمؤتمر انتخابي لقائمة نقابيون بسوهاج، إلى أهمية استخدام موارد النقابة في دعم المهندس وتدريبه، وبرنامج قائمة نقابيون لديه اهتمام كبير بهذين الملفين من خلال الاهتمام بالمهنة وتطوير المهندسين، ويؤكد دور النقابة في خلق برامج تدريب بالتعاون مع جمعية المهندسين والجامعات المصرية، لوضع خط واضح لتطوير المهنة في كل تخصص، وذلك لتأهيل المهندسين في المجالات المختلفة.

ولفت: لا بد ان يكون للنقابة موقف في ملف التعليم الهندسي للعمل على تكوين المهندس أكاديميا وعمليا بشكل صحيح، ومطالبة الجامعات بتوفير العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس والمعامل والورش.

وكان المهندس طارق النبراوي ومرشحو قائمته الانتخابية "نقابيون من أجل المهندس"، عقدوا مؤتمرا انتخابيا بنقابة المهندسين بسوهاج، استعرض خلاله النبراوي، محاور برنامج القائمة الانتخابي، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الغني المرشح كعضو مكمل مدنى والمهندس عبد الكريم آدم، المرشح على مقعد شعبة مدني والمهندسة غادة عماد، المرشحة على مقعد شعبة ميكانيكا مرشحي القائمة.

وطالب النبراوي، المهندسين باختيار مجلس يقاتل من أجل الدفاع عن مصالحهم وحماية حقوقهم، التي تأثرت كثيرا بالممارسات الخاطئة لمجالس نقابية لديها مواءماتها ومصالحها الخاصة، بشكل انعكس سلبا على دور النقابة في حماية المهنة وتحقيق مصلحة المهندس.

وأكد النبراوي أنه سيشرع فور انتخابه في تفعيل قرار الجمعية العمومية الصادر عام ٢٠١٥ بمنع خريجي الكليات والمعاهد الخاصة التي يقل مجموع الالتحاق بها عن التنسيق الحكومي بأكثر من عشر درجات مئوية من الانضمام للنقابة ومن ثم عدم ممارسة المهنة، بالشكل الذي يحمي مهنة الهندسة من زيادة الأعداد غير المؤهلة، والتصدي لظاهرة البطالة التي انتشرت في الفترة الأخيرة بين صفوف المهندسين.

وأوضح أن هذا القرار كان يجب أن يدخل حيز التنفيذ عام ٢٠٢٠، غير أن المجلس المنتهية ولايته لم يفعل القرار مما أدى إلى ضعف المستوى المهني للخريجين، وأكد أن مجلسه سيولي اهتماما خاصا بملف التعليم الهندسي من أجل ضمان تأهيل المهندسين لسوق العمل، ومنع ظاهرة زيادة أعداد المهندسين غير المؤهلين.

وعلى هامش المؤتمر، افتتح النبراوي قاعة كبار الزوار بنقابة المهندسين في سوهاج، ومن جانبه، أشاد المهندس حسام الزغاوي، نقيب مهندسي سوهاج، بدور النبراوي ومجلسه خلال الفترة ٢٠١٤-٢٠١٨ في دعم النقابة الفرعية بسوهاج في شراء أرض نادي المهندسين بمدينة سوهاج الجديدة، بتكلفة منخفضة لم تتجاوز تكلفة المرافق، مما سهل على النقابة من تأسيس نادً لطالما حلم به مهندسو المحافظة.