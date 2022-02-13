الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة سعودية: الأزمة الأوكرانية رفعت التوتر في الميدان الاقتصادي

الأزمة الأوكرانية
الأزمة الأوكرانية

أكدت صحيفة (الاقتصادية) السعودية، أن الأزمة الأوكرانية رفعت حال التوتر ليس على الساحة السياسية فحسب، بل في الميدان الاقتصادي، وبدأت ملامح تداعياتها تظهر على المؤشرات كافة، ومنها عبر تأرجح بعض العملات الرئيسة، لعدة أسباب، فضلًا عن أزمة الطاقة التي زادت من حضورها على الساحة الأوروبية، وارتفعت حدتها، وأعادت طرح السؤال القديم المتجدد عن أمن الطاقة بشكل عام في قارة أوروبا.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان: "تأرجح العملات.. توتر وفائدة" - أن الاقتصاد العالمي يمر بشكل عام بمرحلة انتقالية صعبة، تشكلت عمليًا من مخلفات الأزمة الناجمة عن تفشي وباء "كورونا"، ويحقق هذا الاقتصاد بعض التقدم عبر وتيرة من النمو، لكن الأمور لم تستقر نهائيًا بعد، بفعل ما تبقى من آثار سلبية من الجائحة العالمية، واستمرار الخلافات التجارية بين دول محورية على الساحة الدولية، التي تشكل القاعدة الأساسية لمؤشرات النمو الاقتصادي.

وأشارت إلى أن المشكلة التي تتعاظم مع الأزمة الأوكرانية، أنها تصاحب ارتفاعًا مخيفًا لمعدلات التضخم حول العالم تقريبًا، فعلى الساحة الأمريكية بلغت النسبة الأعلى على الإطلاق منذ أربعة عقود، وكذلك الأمر في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى، وستكون تأثيرات رفع الفائدة مباشرة في العملات من هذا الجانب الأساسي.

الرياض الميدان الاقتصادي الأزمة الأوكرانية السعودية

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وائل لطفي

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