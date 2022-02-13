باحث بمعهد جنيف: روسيا لا تعتزم غزو أوكرانيا

قال جيل إيمانويل جاكيه، الباحث السويسري بمعهد جنيف الدولي لأبحاث السلام، إنه ليس لدى روسيا أي نية لغزو أوكرانيا؛ لأنه لا توجد أسباب منطقية واستراتيجية لذلك.

وأضاف جاكيه، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه “علاوة على ذلك، سيؤدي الغزو إلى فرض عقوبات إضافية على روسيا، لا سيما و إنها بالأساس حملة ضغط مستمر ومتزايد على روسيا”، لافتًا إلى أن “الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سبق وأعلن أن روسيا لن تغزو أوكرانيا، منتقدا تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن”.

وذكر أنه “في حالة اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فإن الخسائر سف تعتمد على سياق الحرب، حيث سيقدم أعضاء الناتو معدات عسكرية لأوكرانيا، وليس من الواضح ما إذا كانوا سيرسلون قوات للقتال لأن أوكرانيا ليست عضوا في الناتو”.

وأضاف أنه في حالة اندلاع الحرب بين أوكرانيا وروسيا سيكون هناك مزيدًا من العقوبات على روسيا والتي ستؤدي إلى تعقيد الأعمال التجارية بين موسكو ودول الشرق الأوسط القريبة من الولايات المتحدة".

يأتي هذا فيما قالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين، إن تعليمات صدرت لموظفي السفارة الأسترالية في العاصمة الأوكرانية كييف بالانتقال إلى مكتب مؤقت في مدينة "لفيف" الواقعة بغرب أوكرانيا على بعد حوالي 70 كيلومترًا من الحدود مع بولندا، مجددة دعوتها للأستراليين لمغادرة أوكرانيا على الفور، وذلك إثر تدهور الوضع السريع على الحدود الروسية-الأوكرانية.

ونقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" عن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون قوله إن الوضع وصل إلى مرحلة خطيرة للغاية، وإن الإجراءات العدوانية الأحادية الجانب التي تتخذها روسيا لتهديد أوكرانيا والتنمر عليها غير مقبولة على الإطلاق.

وصعدت الولايات المتحدة وأوروبا التحذيرات من أن روسيا قد تشن هجوما وشيكا على أوكرانيا، في حين رفض الكرملين الرد الدبلوماسي المشترك للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) على مطالبه لخفض حدة التوتر ووصفه بأنه "عديم الاحترام".

فيما فشلت الجهود الدبلوماسية المبذولة لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية في تخفيف التوتر السبت، مع تأكيد البيت الأبيض أن روسيا ستواجه "كلفة باهظة وفورية" إذا غزت جارتها، حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية .