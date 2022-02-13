نتائج وحصاد اليوم الثانى لمهرجان ألعاب جامعات الجنوب

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ألعاب جامعات الجنوب نتائج المسابقات الرياضية الفردية والجماعية والتى تستضيفها جامعة الوادى الجديد فى الفترة من 10-2-2022 وحتى 14-2-2022 على ملاعب استاد الوادى الجديد والصالة المغطاة ومركز شباب الخارجة.

يأتي ذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الطلابى) بالتعاون مع جامعة الوادي الجديد ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

يشارك في المهرجان ٣٨٠ طالبا وطالبة يمثلون ١١ جامعة ( جامعة بنى سويف، جامعة أسيوط، جامعة الأزهر بأسيوط، جامعة سوهاج، جامعة جنوب الوادي، جامعة أسوان، جامعة النهضة، جامعة سفنكس، جامعة دراية، وزارة التعليم العالي، جامعة الوادي الجديد".

وتضمن المهرجان مسابقات فى ألعاب خماسي كرة القدم، الكرة الطائرة، ألعاب إلكترونية، ألعاب القوى جرى 100 متر، وثب طويل، دفع جلة تنس الطاولة"

وأجريت المسابقات على ملاعب الصالة المغطاة والاستاد ومركز شباب الخارجة ومركز شباب الزهور

أولا مسابقات العاب القوى بنين ١٠٠ متر

المركز الأول فوز اللاعب حسين عبد الباسط جامعة الأزهر بأسيوط، والمركز الثاني فوز اللاعب عبد الرحمن نصر الدين جامعة النهضة، والمركز الثالث فوز اللاعب محمد فتحى حسن جامعة بنى سويف.

و100متر طالبات فازت بالمركز الأول اللاعبة إيمان طارق مصطفى جامعة أسوان، والمركز الثاني فوز اللاعبة هايدى صلاح جودة جامعة الوادى الجديد، والمركز الثالث فوز اللاعبة رحمة أحمد محمد جامعة سوهاج.

الوثب الطويل، فاز بالمركز الأول اللاعب أحمد فتحى محمود جامعة الوادى الجديد، والمركز الثانى فوز اللاعب عبد الرحمن سعد كامل جامعة التعليم العالى، والمركز الثالث محمد منير عبد المجيد جامعة دراية.

الوثب الطويل طالبات، فازت بالمركز الأول اللاعبة مى أشرف عبد الحميد جامعة بنى سويف، والمركز الثاني فوز اللاعبة يارا سيد أحمد جامعة الوادى الجديد، والمركز الثالث فوز اللاعبة مروج محمد أبو الحسن جامعة جنوب الوادى.

وفى دفع الجلة طلبة فاز بالمركز الأول اللاعب محمد خالد محمد جامعة بنى سويف، والمركز الثانى اللاعب أحمد ثابت عثمان جامعة جنوب الوادى، والمركز الثالث محمد صابر عنتر من جامعة الأزهر بأسيوط.

وفى دفع الجلة طالبات فازت بالمركز الأول اللاعبة هاجر أحمد ابو الوفا جامعة جنوب الوادى، والمركز الثاني فازت اللاعبة أميرة عادل السبع جامعة الوادى الجديد، والمركز الثالث فازت اللاعبة إسراء إسماعيل إبراهيم جامعة بنى سويف.

وأعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان نتائج دورى كرة الطائرة للطالبات بمهرجان ألعاب جامعات الجنوب، حيث أسفرت نتائج مسابقات كرة الطائرة للطالبات عن فوز فريق كرة الطائرة للطالبات بجامعة سوهاج بالمركز الأول وحصول فريق كرة الطائرة للطالبات بجامعة بني سويف على المركز الثاني وحصول فريق كرة الطائرة للطالبات بجامعة أسوان على المركز الثالث.

كما أسفرت نتائج مسابقات تنس الطاولة للطلبة والطالبات عن الآتى:

حصلت جامعة أسيوط على المركز الأول

كما حصلت جامعة جنوب الوادي على المركز الثانى

كما حصل التعليم العالي على المركز الثالث

وبالنسبة لمسابقات الطالبات

حصلت جامعة جنوب الوادي على المركز الأول.

كما حصلت جامعة أسوان على المركز الثانى.

وحصلت جامعة سوهاج على المركز الثالث.

وعن نتائج دورى خماسي كرة القدم للطالبات كالتالى:

حصلت جامعة سوهاج على المركز الأول.

كما حصل فريق التعليم العالي على المركز الثانى.

وحصل فريق جامعة جنوب الوادي على المركز الثالث.

وعن نتائج كرة الطائرة للطلبة حصل فريق جامعة الوادى الجديد على المركز الأول.

كما حصل فريق جامعة سوهاج على المركز الثانى وحصل فريق جامعة بنى سويف على المركز الثالث.

وفى مسابقات الألعاب الإلكترونية للطلبة حصلت جامعة دراية على المركز الأول، كما حصلت جامعة النهضة على المركز الثانى وحصل فريق التعليم العالى على المركز الثالث.

أما الطالبات فقد حصل فريق التعليم العالى على المركز الأول، وحصلت جامعة بنى سويف على المركز الثانى، وحصل فريق جامعة الأزهر بأسيوط على المركز الثالث.

وفى ختام دورى كرة القدم للطلاب فاز فرق جامعة أسون بالمركز الثالث ويلتقى فريق كرة القدم بجامعة بنى سويف مع فريق جامعة جنوب الوادى.

وتقام المباراة النهائية ستقام غدا الإثنين فى حفل ختام مهرجان ألعاب جامعات الجنوب، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وبحضور عدد من المحافظين، والأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، وعدد من رؤساء الجامعات المشاركة فى المهرجان.

ويقام المهرجان برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد تحت شعار "كلنا فائزون".