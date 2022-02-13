شينخوا: منشأة التخزين البارد للقاحات ستحقق قفزة نوعية فى مصر

أشادت وكالة شينخوا الصينية، في تقرير لها، بمنشأة التخزين البارد للقاحات التي منحتها شركة الأدوية البيولوجية الصينية Sinovac (سينوفاك) لمصر.

وقالت هبة والى، رئيس الشركة القابضة المصرية للمنتجات البيولوجية واللقاحات (VACSERA): إن منشأة التخزين البارد للقاحات التي تعمل بالتشغيل الذاتيّ أو الآليّة بالكامل، والتي توفرها شركة الأدوية البيولوجية الصينية ستكون "قفزة نوعية" في تقنية الحفاظ على اللقاحات في مصر.

وفي اتفاقية تم توقيعها في يناير، ستقوم شركة سينوفاك بإنشاء وتجهيز منشأة تبريد في مجمع مصانع جديد للشركة القابضة المصرية للمنتجات البيولوجية واللقاحات (VACSERA) في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة بالقرب من العاصمة المصرية القاهرة.

وصرحت هبة والي لـ شينخوا: بأن "مزايا منشأة التبريد الجديدة هي أنها تعمل بالكامل بشكل آلي وتدار بواسطة أنظمة تحكم إلكترونية عالية التقنية دون تدخل بشري".

ولفتت إلى أن "المنشأة مجهزة بأحواض تحميل وتفريغ أوتوماتيكية بحيث يتم تحميل وتفريغ المنتجات المخزنة تلقائيًا دون أي تدخل بشري، وهو ما سيكون نقلة نوعية في أنظمة التبريد لدينا لحفظ اللقاح".

وأشارت والي إلى أنه سيتم بناء المنشأة على مساحة 3200 متر مربع، وبسعة تخزينية تبلغ 150 مليون جرعة من المنتج النهائي، مضيفة أنه من المقرر الانتهاء منها وجاهزة للتشغيل بحلول يونيو 2022.

وسيكون سينوفاك مسؤولاً عن التشطيبات الداخلية والمعدات لمرفق التخزين البارد الجديد، بينما سيكون الجانب المصري مسؤولاً عن توفير الأرض والهيكل الخرساني للمبنى والتراخيص اللازمة، وفقًا لرئيس مجلس الإدارة.

وجاءت اتفاقية إنشاء مرفق التخزين البارد في الإطار الموقع بين سينوفاك وفاكسيرا في أبريل 2021، وفي إطار العمل، سينتج الجانبان بشكل مشترك لقاحات كورونا سينوفاك في مصنع فاكسيرا بالعجوزة بالجيزة.

واحتفل الجانبان في أغسطس من العام الماضي بإنتاج أول مليون جرعة من لقاحات سينوفاك فاكسيرا.

وقالت والي إن فاكسيرا على وشك إبرام اتفاقية مع سينوفاك فيما يتعلق بالنقل الكامل لتكنولوجيا تصنيع اللقاح.

وأشارت والي إلى أن "طاقتنا الإنتاجية تبلغ 320 ألف جرعة في اليوم، ومنذ أغسطس 2021 أنتجنا 30 مليون جرعة، تم استخدام معظمها في برنامج التطعيم ضد كوفيد -19 في البلاد".

وأضافت: "لدينا حاليا مادة خام لتصنيع 15 مليون جرعة ومن المقرر الانتهاء من إنتاجها في مارس".

وتحتفظ فاكسيرا حاليًا بلقاحاتها في منشأة تبريد في شركتها في العجوزة، وهي مناسبة ولكنها تعمل يدويًا بتدخل بشري بنسبة 100 في المائة.

وبفضل السعة الكبيرة والعمل الآلي، فإن مرفق التخزين البارد الجديد الذي ستوفره سينوفاك سيخدم خطط فاكسيرا المستقبلية لتصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج اللقاحات وتخزينها وتصديرها في أفريقيا.

وأشارت إلى المبادرة من قبل المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) التي تستهدف إنتاج 60 في المائة من احتياجات القارة من اللقاحات محليًا بحلول عام 2040.

ومنذ تفشي كورونا ، تتعاون مصر والصين بشكل وثيق في مكافحة الوباء من خلال تبادل المساعدات الطبية والخبرة وكذلك الإنتاج المشترك للقاحات.