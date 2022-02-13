تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 13-2-2022

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء على شمال الصعيد - دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

أما حالة الطقس ليلا فيكون شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.



الظواهر الجوية

كما تسود شبورة مائية كثيفة أحيانا صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد - مشمس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية : شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية : شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر



العظمى الصغرى

القاهرة 20 11

الإسكندرية 19 11

وادى النطرون 20 10

طنطا 20 10

شبين الكوم 20 11

دمنهور 20 10

بلطيم 19 10

مطروح 18 11

السلوم 18 10

سيوة 19 06

بورسعيد 19 11

دمياط 18 11

الزقازيق 20 10

المنصورة 20 10

الإسماعيلية 21 10

السويس 21 10

العريش 20 10

رفح 19 10

رأس سدر 21 11

نخل 21 06

نويبع 22 13

طابا 20 14

كاترين 18 01

الطور 22 12

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 23 14

مرسى علم 22 12

الفيوم 22 05

بنى سويف 20 07

المنيا 22 07

أسيوط 23 06

سوهاج 23 06

قنا 24 09

الأقصر 25 09

أسوان 26 11

إدفو 26 10

أبوسمبل 25 11

الوادى الجديد 25 09

شلاتين 26 13

أبو رماد 25 13

حلايب 23 14

رأس حدربة 22 14