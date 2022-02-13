اليونسكو: 10 ملايين فرصة عمل فى الصناعات الإبداعية فقدت خلال 2020 بسبب كورونا

أشارت تقديرات منطمة اليونسكو إلى فقدان 10 ملايين فرصة عمل في الصناعات الإبداعية خلال عام 2020 بمفرده، بسبب جائحة كورونا.

كما أشارت فى تقرير صدر حديثاُ عنها إلى تراجع إجمالي القيمة المضافة العالمية للصناعات الثقافية والإبداعية بمقدار 750 مليار دولار أمريكي في عام 2020. وقد تراجعت إيرادات هذه الصناعات بنسبة تتراوح بين 20% و40% في البلدان التي تتوفر بيانات عنها.

وذكر تقرير "اليونسكو" وكان الإنفاق العام على الصناعات الإبداعية في جميع أنحاء العالم، قد تراجع في الأعوام التي سبقت تفشي جائحة "كوفيد-19"، مما أدى بدوره إلى انهيار غير مسبوق في إيرادات هذا القطاع وفرص العمل فيه، ومن ثمَّ أدى إلى تفاقم ظروف العمل غير المستقرة للعديد من الفنانين والمهنيين العاملين في القطاع الثقافي في مختلف أنحاء العالم.

وذكرت أن شبكة الضمان الاجتماعي غير كافية أصلاً في العديد من البلدان، غير أنَّ الجائحة كشفت عن مدى هشاشة العاملين في القطاعين الثقافي والإبداعي.

وقال إرنستو أوتوني مساعد المديرة العامة لليونسكو للثقافة فى التقرير: "علينا إعادة التفكير في كيفية بناء بيئة عمل مستدامة وشاملة للمهنيين العاملين في المجالين الثقافي والفني، الذين يضطلعون بدور حيوي في المجتمع في شتى أصقاع المعمورة".

ودعت "اليونسكو" الحكومات إلى ضمان توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية للفنانين والمهنيين العاملين في القطاع الثقافي، التي يتمتع بها أصلاً العاملون في كثير من القطاعات الأخرى. وهو يقترح على سبيل المثال، النظر في تحديد حدٍّ أدنى للأجور للموظفين في مجال الثقافة، ونظام أفضل للمعاشات التقاعدية والإجازات المرضية المدفوعة للمستقلين.

وأضاف، أنه وبينما يعترف التقرير بالفرص التي نتجت عن التحول المتسارع في المحتوى وفنون الأداء الثقافية نحو المنصات الرقمية، فهو يسلِّط الضوء على الحاجة الملحة إلى وضع نظم أكثر إنصافاً للأجور التي يحصل عليها الفنانون مقابل المحتوى المستهلك عبر الإنترنت، فالأجور على الإنترنت لا تعوِّض التراجع الحاد في الإيرادات الناتج عن قلة الفعاليات الحية.