السبت 12 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستعلم عن حالة المصابين في حادث مروري بالطريق الدائري

حادث مرور
حادث مرور

تباشر نيابة المرج، اليوم السبت، التحقيق في حادث إصابة 8 أشخاص، في حادث تصادم وقع بين سيارتين ميكروباص أعلى الطريق الدائري، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص أعلى الطريق الدائري محطة العزبة البيضاء القادم من مسطرد اتجاه السلام قبل نزلة المرج ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وأوناش المرور، وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص وقامت سيارات الإسعاف بنقل 7 منهم لمستشفى السلام والثامن لمستشفى معهد ناصر العام لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

سيارات الإسعاف الطريق الدائري ميكروباص حادث تصادم مستشفى المباحث المباحث الجنائية الحالة الصحية حادث مرورى اليوم السبت مصابين شرطة النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

النصب باسم دين الله

الأكثر قراءة

تناولوا «غزل البنات».. إصابة 8 أطفال بتسمم غذائي في الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في المحافظات 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

المفكر التنويرى

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر«2»

عفاف السيد

القصة فن مصرى قديم

محمود خليل

همس الشعوب عن «تدين الشباب والكبار» فى الستينيات

ماجد حبته

حيرة دولة الألف جزيرة

فيصل شمس

بارك الله فيك

حسين دعسة

هل تحدث الحرب؟ كل هذا التصعيد الروسي الأوكراني ينذر بالدمار

محمد عبدالعزيز

الهوا هوانا.. أم هواهم ؟

صور

مباراة الزمالك وبترو أتليتكو في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا

«إعلان الطوارئ وإرسال دعم».. كيف تعاملت إسرائيل مع مخاوف «حرب أوكرانيا»؟

وزير فلسطينى: تصعيد استيطانى غير مسبوق بالقدس الشرقية لتغيير معالمها