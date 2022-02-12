النيابة تستعلم عن حالة المصابين في حادث مروري بالطريق الدائري

تباشر نيابة المرج، اليوم السبت، التحقيق في حادث إصابة 8 أشخاص، في حادث تصادم وقع بين سيارتين ميكروباص أعلى الطريق الدائري، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص أعلى الطريق الدائري محطة العزبة البيضاء القادم من مسطرد اتجاه السلام قبل نزلة المرج ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وأوناش المرور، وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص وقامت سيارات الإسعاف بنقل 7 منهم لمستشفى السلام والثامن لمستشفى معهد ناصر العام لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.