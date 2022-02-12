السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أدنى حصيلة يومية.. موريتانيا تسجل وفاة واحدة و6 إصابات بكورونا

كورونا في موريتانيا
كورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم، عن تسجيل حالة وفاة واحدة جراء فيروس كورونا المستجد، و6 إصابات جديدة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الصحة الموريتانية، في إيجازها اليومي بشأن مستجدات كورونا، بأنها سجلت 65 حالة شفاء خلال نفس الفترة.

وأشارت إلى أن مراكزها أجرت 2088 فحصًا، كلها فحوص تشخيص (552 منها عبر فحص الحمض النووي PCR، و1536 عبر الفحص السريع TDR).

 وأوضحت أنه بحصيلة اليوم، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 58563، من بينها 57246 حالة شفاء، و345 حالة نشطة، و972 وفيات.

وتعد حصيلة اليوم، أدنى إصابات يومية بكورونا في موريتانيا، منذ أشهر، وتأتي بعد ارتفاع الإصابات بالفيروس خلال الأسابيع الأخيرة، بفعل انتشار متحور أوميكرون.

فيروس كورونا موريتانيا وفيات اصابات جديدة حالات شفاء

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