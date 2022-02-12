السبت 12 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية السودانى يلتقى مفوض الشئون السياسية بالاتحاد الإفريقى

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

التقى وزير الخارجية السوداني، السفير علي الصادق، بمكتبه، اليوم السبت، مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، بانكولي أديوي، وتطرق اللقاء إلى جهود الاتحاد الإفريقي في تحقيق الأمن والاستقرار في السودان.

وقال مدير عام الشئون الإفريقية بوزارة الخارجية السودانية، السفير حسن عبدالسلام، إن وزير الخارجية المكلف ناقش مع مفوض الشئون السياسية َوالسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي الذي يزور البلاد هذه الأيام، المساعي المقدرة من الاتحاد الإفريقي لمساعدة الأطراف السودانية للوصول إلى توافق وطني يدعم التحول الديمقراطي المنشود، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وأضاف أن الوزير قدم شرحًا وافيًا لجهود الحكومة لإقامة حوار وطني شامل ينهي حالة الانسداد السياسي الراهنة ويشمل جميع الأطراف ولا يستثني أحدًا، مشيرًا إلى شكره وامتنانه لجهود الاتحاد الإفريقي ومجلس السلم والأمن في توطيد ورتق النسيج الاجتماعي وترسيخ الديمقراطية في القارة الإفريقي، من خلال تبني الحلول السلمية على أساس ما أعلنه الاتحاد الإفريقي تحت شعار "إسكات البنادق" عبر دعم الحكم الرشيد والتنمية في القارة.

وتابع السفير حسن عبدالسلام أن الوزير عبر عن إشادة حكومة السودان بالبيان الصادر من مجلس السلم والأمن حول الأوضاع في السودان في فبراير الجاري، وبحسب السفير اتصف بيان المجلس بالتوازن والموضوعية.

من جانبه، أكد بانكولي أن الوفد جاء للاستماع لجميع الأطراف ومساعدتهم للوصول إلى حلول تضمن سلام وحدة واستقرار السودان، مشيرًا إلى أن القضايا الإفريقية يجب أن تحل بواسطة الأفارقة أنفسهم.

هذا وقد وصل وفد رفيع المستوى من الاتحاد الإفريقي بقيادة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسي فكي، ومفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، بانكولي أديوي، ومحمد الحسن ولد لبات مدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وزير الخارجية السودانى السودان مفوض الشؤون السياسي السلم و الأمن الاتحاد الافريقى

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