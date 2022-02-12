الإليزيه: ماكرون سيجري محادثات مع رئيسي أمريكا وأوكرانيا والمستشار الألماني

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم السبت، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيجري محادثات مع نظيريه الأمريكي جو بايدن الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمستشار الألماني أولاف شولتس، بشأن مجريات الأحداث في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، بدء الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية والحشود العسكرية على الحدود.

وذكر مسئول بارز بالبيت الأبيض أن بايدن سيضغط باتجاه حل دبلوماسي للمواجهة بين روسيا وأوكرانيا خلال المحادثات مع نظيره الروسي.