السبت 12 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس «قناة السويس» يتفقد أعمال تطوير شركة الاستزراع المائي (صور)

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، السبت، مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، يرافقه وفد رفيع المستوى لمتابعة سير العمل والوقوف على  مستجدات أعمال التطوير بشركة قناة السويس للاستزراع المائي.

في بداية اللقاء، أكد رئيس هيئة قناة السويس، حرص الهيئة على تفعيل التعاون والتنسيق المشترك مع وزارة الزراعة والهيئات التابعة لها للاستفادة من الخبرات العلمية المتخصصة في مجال الاستزراع السمكي،  خلال تنفيذ خطة التطوير بمشروع الاستزراع السمكي.

 

 

وأطلع الفريق أسامة ربيع الوفد على مخطط تطوير أحواض الاستزراع السمكي بحوض الترسيب رقم (٢١) والذي يشتمل على تطوير ورفع كفاءة ٣٦٨ حوضا سمكيًا مقسمة على ٤٦ شريحة، تضم كل شريحة منها ٨ أحواض للاستزراع، علاوة على تطهير ٢٢٤ حوضا تمهيدًا لاستزراعها.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن أعمال التطوير بالأحواض المستهدفة تتضمن تدبيش رؤوس الأحواض بالكامل شاملة المصارف، وعمل نظام هيدروليكي وفق أحدث النظم التكنولوجية، بالإضافة إلى تعديل المناسيب الخاصة بالأحواض والمصارف لضمان سهولة الصرف وتجديد المياه للأسماك، هلاوة على توصيل الكهرباء لكافة المواقع داخل الحوض.

أضاف أسامة ربيع أن أعمال التطوير لاتقتصر على أحواض الاستزراع السمكي حيث تمتد الأعمال الهندسية والمدنية لتشمل إنشاء مبنى إداري رئيسي، وسور خارجي محيط بالمزرعة بالكامل، علاوة على استكمال إنشاء أماكن الإعاشة للعاملين، وإنشاء صالة للفرز ومنفذ بيع ومسجد.

وشملت الجولة، تفقد الترعة الفرعية والمصرف الرئيسي وطلمبات المياه، علاوة على تفقد أحواض الاستزراع التي يتم تطويرها.

هيئة قناة السويس اخبار رئيس هيئة قناة السويس اخبار هيئة قناة السويس

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

قناة «Time Sports» تنقل مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو مجانا اليوم

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في المحافظات 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

بارك الله فيك

حسين دعسة

هل تحدث الحرب؟ كل هذا التصعيد الروسي الأوكراني ينذر بالدمار

محمد عبدالعزيز

الهوا هوانا.. أم هواهم ؟

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا والذكرى الثلاثون لاستعادة الكرامة الوطنية

مؤمن المحمدي

حفلة تنكرية

حاتم حافظ

عندما أصبح خيرى شلبى «بيست سيلر»

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «3-4»

ماجد حبته

محيط واحد.. وكوكب واحد

صور

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

محطة تل أبيب

المزيد

وزير فلسطينى: تصعيد استيطانى غير مسبوق بالقدس الشرقية لتغيير معالمها

البحرين تكشف ملابسات تولى ضابط إسرائيلى لمنصب بالبلاد

«رام الله»: جرائم الاحتلال ضد الإنسانية تتواصل فى الأرض الفلسطينية المحتلة