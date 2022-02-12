رئيس «قناة السويس» يتفقد أعمال تطوير شركة الاستزراع المائي (صور)

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، السبت، مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، يرافقه وفد رفيع المستوى لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجدات أعمال التطوير بشركة قناة السويس للاستزراع المائي.

في بداية اللقاء، أكد رئيس هيئة قناة السويس، حرص الهيئة على تفعيل التعاون والتنسيق المشترك مع وزارة الزراعة والهيئات التابعة لها للاستفادة من الخبرات العلمية المتخصصة في مجال الاستزراع السمكي، خلال تنفيذ خطة التطوير بمشروع الاستزراع السمكي.

وأطلع الفريق أسامة ربيع الوفد على مخطط تطوير أحواض الاستزراع السمكي بحوض الترسيب رقم (٢١) والذي يشتمل على تطوير ورفع كفاءة ٣٦٨ حوضا سمكيًا مقسمة على ٤٦ شريحة، تضم كل شريحة منها ٨ أحواض للاستزراع، علاوة على تطهير ٢٢٤ حوضا تمهيدًا لاستزراعها.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن أعمال التطوير بالأحواض المستهدفة تتضمن تدبيش رؤوس الأحواض بالكامل شاملة المصارف، وعمل نظام هيدروليكي وفق أحدث النظم التكنولوجية، بالإضافة إلى تعديل المناسيب الخاصة بالأحواض والمصارف لضمان سهولة الصرف وتجديد المياه للأسماك، هلاوة على توصيل الكهرباء لكافة المواقع داخل الحوض.

أضاف أسامة ربيع أن أعمال التطوير لاتقتصر على أحواض الاستزراع السمكي حيث تمتد الأعمال الهندسية والمدنية لتشمل إنشاء مبنى إداري رئيسي، وسور خارجي محيط بالمزرعة بالكامل، علاوة على استكمال إنشاء أماكن الإعاشة للعاملين، وإنشاء صالة للفرز ومنفذ بيع ومسجد.

وشملت الجولة، تفقد الترعة الفرعية والمصرف الرئيسي وطلمبات المياه، علاوة على تفقد أحواض الاستزراع التي يتم تطويرها.