السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين: بوتين يبحث مع ماكرون التصعيد حول أوكرانيا

بوتين وماكرون
بوتين وماكرون

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم السبت مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الوضع حول أوكرانيا.


وأكد المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف- بحسب وسائل إعلام روسية- إجراء الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الروسي والفرنسي لبحث الأزمة الأوكرانية دون إعطاء أي تفاصيل.


وتقول مصادر صحفية إن الاتصال الهاتفي بين بوتين وماكرون استمر ساعة وأربعين دقيقة، يُذكر أن ماكرون زار موسكو مؤخرًا وبحث مع نظيره الروسي الوضع حول أوكرانيا، والحشود العسكرية الروسية على حدودها، وفرص تسوية مشكلة "دونباس" بجنوب شرق أوكرانيا.

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