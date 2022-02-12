السبت 12 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غدًا.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لعلاج الأورام بالصعيد بمشاركة كبار الخبراء

كلية الطب جامعة أسيوط
كلية الطب جامعة أسيوط

أعلنت كلية الطب جامعة أسيوط، عقد مؤتمرها السنوي الدولي لقسم علاج الأورام، هذا العام على جزئيين، الأول يٌعقد يومي 14 - 13 فبراير الجاري بمقر بجامعة أسيوط تحت عنوان «نحو تقديم خدمة طبية أفضل لمرضى أورام الصعيد»، وذلك بالتعاون مع كلية الصيدلة وكلية التمريض، ويشارك في المؤتمر جميع الأطباء من الأقسام الإكلينيكية من خلال جلسات علمية على مدى اليومين، وكذلك كلية الصيدلة، والصيدلة الاكلينيكية، والتمريض، بهدف دراسة كيفية الوصول لتقديم خدمة متميزة لمرضى الأورام في صعيد مصر.


وقال الدكتور سمير شحاتة أستاذ علاج الأورام والطب النووي بجامعة أسيوط، ورئيس المؤتمر الدولي لعلاج الأورام والطب النووي، إن الجزء الثاني سيقام في الأقصر في الفترة من 23 - 25 فبراير الجاري، بمشاركة جميع الجامعات المصرية ومراكز الأورام ومستشفيات الشرطة والجيش، وبالتعاون أيضا مع جمعية قصر العيني للأورام، وجمعية سرطان الكبد المصرية، والجمعية المصرية للسرطان، والجمعية العربية لمكافحة السرطان، والجمعية الأوروبية لأبحاث السرطان، والجمعية الأوروبية للسرطان، والمعهد القومي للأورام.
وأضاف أستاذ علاج الأورام والطب النووي بجامعة أسيوط، أن المؤتمر سيشارك فيه أيضا استشاريين من كل من الأردن والسودان والسعودية ولبنان والإمارات وكذلك انجلترا وألمانيا والهند والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار الدكتور سمير شحاتة رئيس المؤتمر الدولي لقسم علاج الأورام والطب النووي، إلى أن المؤتمر هذا العام يحمل رسالة إيجابية لمرضى الأورام تبعث الأمل والطمأنينة في تطور أساليب العلاج وقدرتها على تحقيق نسب أعلى في شفاء المرضى، كما أنه سيشهد حضور نخبة من رواد العمل الطبي وأساتذة الأورام من الجامعات والمعاهد المتخصصة.

إنطلاق فاعليات المؤتمر الدولي علاج الأورام كبار الخبراء خدمة متميزة الأقسام الإكلينيكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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