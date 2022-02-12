ولد بعد موته.. الشاعر «مهاب ناجى» سلم مسودة ديوانه ومات

صدر مؤخرًا عن دار المحروسة للنشر والتوزيع ديوان "مدينة لاتليق بموتي" للشاعر والمترجم الراحل مهاب ناجي، الذي توفي في 12 سبتمبر 2020، بعد أن أرسل مسودة ديوانه لدار النشر، ويشارك الدار بالديوان ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 والتي انتهت قبل أيام.

وضمت الدار للديوان نبذه عن مؤلفه قالت فيها: "رغم موت الشاعر فإني أشهد الآن ولادته، إن مهاب ناجي يحيا من جديد بشعره، ويعود من خلال هذا الكتاب كي يعيش بيننا. مهاب ناجي، رغم عبوره السريع، ورغم غيابه في حياته عن النشر والإعلام، هو أحد شعراء الحداثة الذين يمتلكون صوتًا شعريًا مميزاً. فلنقدم له كل التقدير الذي لم ينله في حياته، ولنضف اسمه إلى أسماء الشعراء الذين عاصروه.. وتلك "المدينة التي لا تليق بموته" فلتكن الآن مدينة تليق بعودته إلى الحياة".

هل عرف الشاعر موته فأرخ له؟

الديوان الذي صدر في 145 صفحة من القطع المتوسط يدور حول الموت، ويقول مهاب ناجي في إحدى قصائده..

أنا خفيف مثل ورقة

لذلك أستحق الموت

ألف مرة

أستحق أن تدوسني الأقدام

ويبهت حبر الذكريات

من فوق وجهي

فلا أعود أحمل تلك السنوات

ولا أملك هذه الذاكرة

هكذا كان الموت بطلا من أبطال الديوان، وحوله تحوم كل الرؤى، وهنا يأتي الموت كمخلص أو كطوق نجاة وليس هو الموت في صورته الذهنية المرسومة في كل عقل.

ويقول في قصيدة أخرى

أنا شبه ميت

لم أعد أشتهي

حتى أنتِ

لم أعد أشتاق إليك

لم أعد أطالع السماء الواسعة

لا يخدعني لون الأمل الكاذب

ولا تغير نسيم الصبح وقت تبدل المواسم

كل تلك الحماقات المتجددة

كل شىء أصبح بلا قيمة

موت الوالد

لم يتطرق ناجي لمناقشة سبل موته القريب قبل أن يدخل في حالة تناقش الموت بمعناه الشمولي، حيث تناول موت والده الذي راح يصف شعور والدته به، وذلك الحنين القديم للصور والأشياء، الأم التي كانت تتوهم أن السلم يصلح لأن يكون معراجًا للسماء، ويصلح لأن يصبح وسيلة لالتقاء الروحين الوالد الذي مات والأم التي تجاهد، ويبقى الحنين لأيام قديمة صالحا لاستحضار روح الأب.

ما زالت والدتي

تبحث عن الأب المفقود في الرجل الكبير

في الوجه المحبوس في البرواز المذهب

فوق مكاتب الهيئات الوطنية

وعلى جدران المعابد القديمة

جداريات الشارع الملونة بالدم والجوع

ما زالت والدتي

تنظر صوب السماء

وما تلك النظرة باتجاه السماء سوى تساؤل عن الموعد، موعد اللقاء الذي سوف يكون، عن الخلاص من ذلك الحنين الذي يداهم القلب والروح.

وفاة مهاب ناجي

توفي الشاعر قبل أن يرى ديوانه وهو يخرج للنور، وحين قال عنه الشاعر اللبناني وديع سعادة، إنه ولد لم يكن مخطئًا، فالشعر ولادة والشاعر مولود، والذي رحل كان رحيله قبل ولادته، ويوم صدور ديوانه ولد من جديد، وكان ناجي حتما يعلم أن الموت قادم فراح يجهز له الروح، راح يجهزها على مهل.