رئيس الوزراء اليمني: هدفنا كسر المشروع الدموي في بلادنا

قال رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك، اليوم السبت، إن ميليشيا الحوثي تلجأ كعادتها مع كل انكسار ميداني إلى استهداف المدنيين والنازحين والمناطق الآهلة بالسكان بالصواريخ والمقذوفات والطائرات المسيرة، بما في ذلك الهجمات الإرهابية التي استهدفت الأعيان المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وآخرها الهجوم على مطار أبها.

استمرار التصعيد الحوثي

وأكد عبدالملك أن استمرار التصعيد الحوثي باستهداف الأعيان المدنية في اليمن والسعودية والإمارات، يضع الحكومة والشعب اليمني وتحالف دعم الشرعية والمجتمع الدولي أمام الطبيعة الإرهابية لهذه الجماعة ومسئولية مضاعفة لتسريع إنهاء هذا الخطر الوجودي الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.

ولفت إلى أن جرائم الحرب التي ترتكبها ميليشيا الحوثي تتطلب تحمل المجتمع الدولي مسئولياته واتخاذ موقف حازم تجاهها وتصنيفها كمنظمة إرهابية.

المشروع الدموي في اليمن

واطلع رئيس مجلس الوزراء اليمني على تقرير وزير الدفاع حول الأوضاع العسكرية، والموقف الميداني في جبهات البطولة والانتصارات التي تحققت مؤخرًا في جبهات حرض ومأرب وتعز، واستمرار التقدم الميداني لقوات الجيش والوية العمالقة والمقاومة ورجال القبائل بإسناد من تحالف دعم الشرعية، وسط انهيارات وخسائر كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي، مشيرًا إلى المعنويات العالية للأبطال الميامين في مختلف الجبهات للانتصار في هذه المعركة الوجودية والمصيرية، والخطط العملياتية في مختلف الجبهات لهزيمة المشروع الدموي في اليمن.

أزمة المشتقات النفطية

فيما وجه معين عبدالملك باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل أزمة المشتقات النفطية، وضمان عدم تكرارها واتخاذ كل ما يلزم لضمان عمل المؤسسات المعنية بشفافية ومهنية بعيدًا عن أي تدخلات.

كما أكد أهمية المضي قدمًا لتخليص كل أراضي الوطن من سيطرة ميليشيات الحوثي وفي مقدمتها العاصمة صنعاء، مشيدًا بما يسطره الجيش والوية العمالقة والمقاومة ورجال القبائل والشعب اليمني من بطولات وانتصارات في جبهات استعادة الدولة وتحقيق حلم شعبهم اليمني الصابر والذي تجاوزت معاناته كل حدود الوصف.