السفارة البريطانية: حماية الاستقرار في ليبيا أولوية قصوى

أكدت السفارة البريطانية لدى ليبيا أنها تطلع إلى جميع الأطراف والمؤسسات لحماية الاستقرار في ليبيا كأولوية قصوى.

وأعادت السفارة في حسابها على "تويتر" نشر بيان الأمم المتحدة الصادر أمس الجمعة بخصوص الوضع في ليبيا والذي أكد أن الأمين العام أنطونيو جوتيريش، يتابع عن كثب الوضع في ليبيا، ودعا إلى الاستمرار في المحافظة على الاستقرار في ليبيا كأولوية أولى.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في بيان إن أنطونيو جوتيريش أُحيط علماً بالتصويت الذي جرى الخميس الماضي، 10 فبراير، في مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة لاعتماد التعديل الدستوري الذي يرسم مساراً لعملية مراجعة مشروع الدستور لعام 2017 وللعملية الانتخابية، وبتصويت مجلس النواب لتعيين رئيس وزراء جديد.

ودعا الأمين العام، جميع الأطراف والمؤسسات إلى مواصلة ضمان أن يتم اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة بطريقة شفافة وتوافقية.