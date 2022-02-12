السبت 12 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 145 طن أعلاف حيوانية ولحوم مجهولة المصدر بالسويس

أعلاف
أعلاف

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط 145 طن أعلاف حيوانية وداجنة ولحوم مجهولة المصدر بالسويس.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن عشوائية بدون ترخيص في مجال إنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعي والمواد الغذائية المغشوشة والمقلدة ومصنعات اللحوم والدواجن وكذا المنتجات التي تنتج باستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق محافظة السويس.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط  "4 متاجر- 2 مجزر- مصنع- ثلاجة بدون ترخيص" يتم خلالها تداول الأعلاف الحيوانية والداجنة وإعادة تصنيع اللحوم والدواجن المجمدة.

وضبطت الأجهزة الأمنية المديرين المسئولين عنها، وبلغ إجمالى المضبوطات 142 طن منتج نهائى لأعلاف حيوانية وداجنة مجهولة المصدر وبدون ترخيص مُعدة للتداول- 2٫87 طن منتج نهائي لمصنعات لحوم ودواجن مجمدة مجهولة المصدر وبدون بيانات معبأة ومُعدة للتداول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

شرطة التموين لحوم مجهولة المصدر السويس أعلاف حيوانية وزارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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