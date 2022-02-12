تحصين 81 رأس ماشية ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الضأن ببني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، تقرير مديرية الطب البيطري، بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الضأن والتي يتم تنفيذها، طبقًا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وتبين من التقرير، أن العدد الإجمالي للحيوانات التي تم تحصينها بلغ 81 ألف و538 رأسًا، والتي شملت تحصين 66 ألف و204 من الأبقار، و14 ألف و773 من الأغنام و561 من الماعز، فيما تتواصل فعاليات الحملة بحسب البرنامج المعد لتغطية كافة أنحاء المحافظة

وأوضح الدكتور عصام يحيى مدير الطب البيطري أن الحملة قد تم الإعداد والتجهيز قبل انطلاقها،وتوفير كافة المستلزمات البيطرية،لتحصين الثروة الحيوانية من خلال الوحدات البيطرية والبالغة عددها 84 وحدة، لافتًا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، ووسط التزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.