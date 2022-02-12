السبت 12 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تزامنا مع اجازة نصف العام...

انطلاق ثانى أفواج قطار الشباب الأقصر وأسوان والمخصصة لطلاب الجامعات

جريدة الدستور

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ثاني أفواج قطار الشباب الأقصر وأسوان والمخصصة لطلاب الجامعات تزامنًا مع إجازة نصف العام، ضمن برنامج "اعرف بلدك"، والذي تنظمه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية و التطوعية (الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية) خلال الفترة من (١١-١٨) فبراير الجاري.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة خصصت أفواج إجازة منتصف العام لطلاب الجامعات في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بالشباب بصفة عامة وشباب الجامعات بصفة خاصة، باعتبارهم الشريحة الأكثر فاعلية داخل المجتمع المصري، ومستقبل الدولة المصرية نحو التقدم والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

يهدف مشروع "اعرف بلدك" الذي يتم تنفيذه سنويًا إلى تعريف الشباب بالمعالم السياحية والأثرية وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، واستثمار أوقات الفراغ لدى الشباب، والتعارف وتبادل الخبرات بين مختلف شباب المحافظات وتشجيع السياحة الداخلية والعمل على إنعاش الحركة الاقتصادية بمختلف المدن السياحية المصرية وخاصة بمحافظتي الأقصر وأسوان.
وتم تقسيم المشاركين إلى قسمين قسم منهما سيبدأ البرنامج بالأقصر بينما القسم الآخر يبدأ برنامجه بأسوان ويتم التبادل بعد ثلاثة أيام، ويقوم المشاركون بزيارة أهم المعالم السياحية في الأقصر البر الشرقي (معبد الكرنك - معبد الأقصر - متحف الأقصر)، البر الغربي (معبد حتشبسوت، جزيرة الموز، معبد هابو، وادي الملوك)، الصوت والضوء، علاوة على جولات حرة بالسوق السياحية، بينما يزور المشاركون في أسوان (متحف النوبة، السد العالي، المسلة الناقصة، جزيرة النباتات، معبد فيلة، مقابر النبلاء )، علاوة على الجولات الحرة.

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