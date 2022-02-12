الهند ترحب بفتح حدود أستراليا أمام من تلقوا اللقاحات ضد كورونا

رحب وزير الشؤون الخارجية الهندي "إس جايشانكار"، اليوم السبت، بإعلان استراليا إعادة فتح حدودها يوم 21 فبراير الجاري أمام من تلقوا لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال الوزير الهندي، في تصريح بهذا الشأن: "إن إعادة فتح الحدود الأسترالية ستساعد حاملي التأشيرات المؤقتة وعائلات تفرق شملها والطلبة الهنود الذين تقطعت بهم السبل على العودة إلى استراليا، وهذا الأمر يستحق التقدير".

وأضاف إنه أجرى محادثات مفيدة ومثمرة مع نظيرته الأسترالية ماريس باين، شملت نطاقًا واسعًا من المسائل التي تهم البلدين، موضحًا أن ذلك يعكس حدوث تحول حقيقي وعميق في العلاقات بين البلدين التي تأثرت بفترة تفشي وباء فيروس كورونا.

وتابع: "أن هذه المحادثات كانت شاملة، وبحثنا خلالها الموضوعات التي تتعلق بالشراكة الثنائية والشراكة العالمية"، مشيرًا إلى أن الجانبين تقاسما الخبرات بشأن سبل مواجهة تحديات تداعيات وباء كورونا، وأن الهند تساعد دول أخرى صديقة بلقاح للتطعيم ضد كورونا.

وفي السياق، أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية تقديم منح دراسية تتكلف 11 مليون دولار لدعم الطلاب الهنود الراغبين في الدراسة بجامعات أسترالية رائدة لمدة 4 أعوام.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية - في تصريحٍ - إنه سيتم تقديم هذه المنح في إطار برنامج "ميتري" للمنح الدراسية الذي يوصف بأنه برنامج إيجابي لقطاع التعليم في أستراليا، وذلك بالإضافة إلى طرح سلسلة من مبادرات الصداقة الجديدة لدعم العلاقات التعليمية والثقافية بين أستراليا والهند.

وذكرت الوزيرة الأسترالية أن العلاقات بين البلدين تتسم بالعمق في مجالات التجارة والاستثمار أيضًا، مشيرة إلى أن وزير التجارة الاسترالي "دان تيهان"، وقَّع أمس في نيودلهي على مذكرة تفاهم بشـأن السياحة، وأن البلدين سيعملان معًا بموجب هذه المذكرة من أجل تشجيع السياحة المتبادلة.