حبس المتهمين بقتل شاب لسرقته في الشرقية أربعة أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حبس اثنين متهمين لأحدهما معلومات جنائية أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اشتراكهما في قتل شاب عشريني يحمل جنسية إحدى الدول العربية بقصد السرقة، وأرشدا عن المسروقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد ورود بلاغًا لقسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان من شاب يعمل في أحد المراكز التجارية بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بالعثور على زميل له يحمل جنسية إحدى الدول العربية، يُدعى "جلال. م"، جثة هامدة داخل مسكن عملهما بنطاق قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان.

وتبين وجود سكين به آثار دماء وآثار عنف في أحد أبواب الغرفة التي عُثر فيها على جثة المجني عليه، وبعثرة محتويات الغرفة.