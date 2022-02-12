السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشريح جثة طفل رضيع مجهول الهوية ملقى بجوار كوبري بقنا

جثة طفل
جثة طفل

أمرت النيابة العامة في قنا، اليوم السبت، تشريح جثة طفل رضيع ملقاة بجوار كوبري بإحدى قرى مركز قفط، وإعداد تقرير حول سبب الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بالعثور على جثة رضيع مجهول الهوية ملقاة بجوار كوبري وتم نقلها إلى المستشفى بعد اكتشافها من قبل الأهالي.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمركز قفط من جهودها لكشف الملابسات والتوصل إلى مرتكب الواقعة وهوية الطفل، بعد نقل الجثة إلى المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.
 

النيابة العامة في قنا تشريح جثة طفل رضيع قرى كوبري

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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