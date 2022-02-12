تشريح جثة طفل رضيع مجهول الهوية ملقى بجوار كوبري بقنا

أمرت النيابة العامة في قنا، اليوم السبت، تشريح جثة طفل رضيع ملقاة بجوار كوبري بإحدى قرى مركز قفط، وإعداد تقرير حول سبب الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بالعثور على جثة رضيع مجهول الهوية ملقاة بجوار كوبري وتم نقلها إلى المستشفى بعد اكتشافها من قبل الأهالي.



وتكثف الأجهزة الأمنية بمركز قفط من جهودها لكشف الملابسات والتوصل إلى مرتكب الواقعة وهوية الطفل، بعد نقل الجثة إلى المستشفى.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

