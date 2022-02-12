تجديد حبس المتهمين بترويج الاستروكس والترمادول بالمرج

جدد قاضِ المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم السبت، حبس عاطلين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بحيازة كميات من مخدر الإستروكس وعقاقير الترامادول المدرجة جدول مخدرات والمحظور تداولها بغير روشتة طبية، بغرض ترويجها وتحقيق مكاسب من بيعها للمتعاطين في منطقة المرج.

كما استعجلت النيابة التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، كما طالبت النيابة بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين هم "أحمد .م"، "كريم .ع" عاطلين، عثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة وزنت 400 جرام من مخدر الاستروكس، 120 قرصا من مخدر الترمادول، وأقروا بامتلاكهم المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع.

كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة المرج تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وعثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وبسؤالهم أقروا بامتلاكه المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.