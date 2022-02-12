تجديد حبس عصابة تزوير العملات في مدينة نصر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، اليوم السبت، حبس تشكيل عصابى تخصص فى تزييف وترويج العملات النقدية وبحوزتهم مبالغ مالية مقلدة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول، بأنه عقب قيامه بعرض هاتفه المحمول للبيع عبر إحدى مواقع التسوق الإلكترونى، تواصلت معه إحدى السيدات لشرائه مقابل مبلغ مالى، واتفقا على التقابل لإتمام عملية البيع وتحصل منها على المبلغ المالى المتفق عليه إلا أنه إكتشف فى وقت لاحق أن المبلغ المالى "مزور".



بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبة الواقعة وتبين أنها إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم وأنها وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية "له معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (الهاتف المحمول المستولى عليه – مبالغ مالية "مقلدة".



وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بتحصلهما على الأوراق المالية المُقلدة من أحد الأشخاص بمحافظة القليوبية .. بقصد إستخدامها فى إرتكاب وقائع النصب على المواطنين.



بتكثيف التحريات أمكن تحديد الأخير وتبين أنه له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية ، تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبرفقته عاطل، وبحوزتهم مبالغ مالية "مقلدة".

وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على الأوراق المالية المقلدة المضبوطة من عاطل ، مقيم بمحافظة القليوبية "له معلومات جنائية" بقصد ترويجها على عملائهم لتحقيق أرباح غير مشروعة.



بإستهداف محل إقامة الأخير أمكن ضبطه ، وعثر بداخل مسكنه على مبالغ مالية "مقلدة" ، جهاز كمبيوتر بمشتملاته ، ماكينة طباعة ، سكانر ، هارد ديسك ، 3 وحدة تخزين "فلاشة" ،نماذج طباعة ، 5 عبوات حبر ألوان.



وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تقليد وتزييف الأوراق المالية لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.