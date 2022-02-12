السبت 12 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لمدة 10 أيام

غدًا.. التقديم للدورة الرابعة للفندقة الشاملة مجانا بالقوى العاملة بسوهاج

محمد سعفان
محمد سعفان

تبدأ مديرية القوى العاملة بسوهاج غدا الأحد، قبول طلبات التقديم للدورة الرابعة للفندقة الشاملة مجانا وعلى 3 أقسام، وذلك لمدة 10 أيام.

وأعلن ذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان مشيرا إلى أن قبول طلبات التدريب سيتم  من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر بمقر ديوان المديرية بشارع أسيوط - سوهاج ، وسيتم عقد مقابلات الاختيار يومي الأربعاء والخميس 23 ، 24 فبراير الجاري  .

وأوضح الوزير أنه سيتم التدريب بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع للمديرية علي ثلاثة أقسام هي :  المطبخ ، والأغذية والمشروبات، والإشراف الداخلي وخدمة الغرف ، لافتا إلى أن الجانب العملي يمثل 80% والنظري يمثل 20% ، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP ومنتجع الهيلتون بالأقصر .  

ومن جانبه قال الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية إن التدريب يتم تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، لمدة ستة أسابيع منها، أربعة أسابيع في مركز التدريب بالكوثر المجهز بأحدث المعدات الفندقية وأسبوعين في هيلتون الأقصر ، مشيراً إلي أنه يشترط في المتقدم : الحصول علي مؤهل عالي أو متوسط ، حسن المظهر ، اجتياز المقابلة الشخصية ، والسن لا يزيد عن 30 سنة.

وأوضح أن الأوراق المطلوبة للتقديم هي: صورتين من بطاقة الرقم القومي، وصورتين من المؤهل الدراسي ، وشهادة صحية بالخلو من الأمراض وبرنت تأميني "بعد اجتياز المقابلة الشخصية" ، وصورتين شخصيتين ، وصورتين من الموقف من التجنيد للذكور ، شهادة قيد (كعب عمل) من مكتب العمل التابع له ، وسيرة ذاتية للمتقدم .

وأضاف مدير المديرية أن مميزات التدريب عديدة منها : الحصول على شهادة معتمدة باتمام التدريب من وزارة القوي العاملة، وبرنامج الأغذية العالمي، وفندق هيلتون الأقصر ، شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مجانا، تتيح للمتدرب تغيير مهنته في بطاقة الرقم القومي وجواز السفر.

كما يحصل المتدرب علي بدل نقدي يومي قدره 40 جنيها تصرف في نهاية الأسابيع الأربعة مع وجبة خفيفة يومياً ، وتكاليف الإقامة والانتقالات والوجبات بالأقصر لمدة أسبوعين ، وتأمين ضد إصابات العمل ، وزي موحد وأدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب ، ويكون للمتدرب الأولوية في فرص العمل التي توفرها مديرية القوي العاملة داخل المحافظة أو خارجها.

مديرية القوى العاملة بسوهاج للفندقة الشاملة مجانا مديرية القوى العاملة القوى العاملة

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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