سيولة مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة اليوم السبت

تشهد محاور وميادين القاهرة والجيزة سيولة مرورية، مع انتظام حركة السير صباح اليوم السبت، كما اختفت التكدسات والاختناقات المرورية، وسط انتشار رجال الإدارة العامة للمرور؛ لتنظيم حركة المرور.

وشهدت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة وبشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، انتظاما في السير وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة المرور بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، كما انتظمت حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك، وشهد ميدان مصطفى محمود انسيابا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول، حتى مطلع كوبرى 15 مايو، كما ظهر انتظاما بحركة السير على الطريق الدائري في اتجاه نفق السلام والهرم.

كما شهد محور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر وفي طريقه إلى الجيزة وأعلى ميدان لبنان، سيولة مرورية في حركة السيارات.