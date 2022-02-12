النمسا تخفف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا

واصلت النمسا تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا (كوفيد19-) ، حيث قررت اعتبارا من اليوم السبت، مطالبة المواطنين فقط بارتداء كمامات من نوع "اف اف بي2" في المتاجر أوالمتاحف.



وقررت السلطات إلغاء القواعد الخاصة بالسماح فقط بدخول البلاد للأشخاص الذين تلقوا التطعيم أو الذين تعافوا من كوفيد-19.

كما خففت الحكومة القيود المفروضة على عدد الأشخاص الذين يحضرون فعاليات عامة. لكن الحاضرين سيتعين عليهم ارتداء كمامات في فعاليات مثل مباريات كرة القدم، على سبيل المثال.



واعتبارا من 19فبراير الجاري، بعيدا عن فيينا، سيتم السماح لمن تلقوا التطعيم والذين تعافوا من الإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى الأشخاص الذين خضعوا لاختبار سلبي للفيروس بالذهاب إلى المطاعم وتنطبق نفس القواعد على السائحين.



يذكر أن النمسا قامت بتطيعم 69% من سكانها ضد كورونا.



وأرجعت الحكومة قرارها بتخفيف قيود كورونا إلى السيطرة على الوضع في المستشفيات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، و المكسيك، و الهند، و المملكة المتحدة، وإيطاليا، و روسيا، وفرنسا، وألمانيا.