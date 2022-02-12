السبت 12 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة تؤكد إطلاق سراح اثنين من الصحفيين العاملين معها بأفغانستان

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

 أكدت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أنه تم إطلاق سراح اثنين من الصحفيين العاملين معها وكانا محتجزين سابقا من جانب جماعة (طالبان) الأفغانية.


وقالت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة- في تغريدة على منصة "تويتر": إنها تشعر بالامتنان لجميع من عبروا عن قلقهم وعرضوا تقديم المساعدة، وأضافت "ما زلنا ملتزمين أمام الشعب الأفغاني".
 

وكان ذبيح الله مجاهد المسئول ضمن طالبان الأفغانية قد ذكر- في بيان، اليوم، عبر "تويتر"- أن بعض الرعايا الأجانب كانوا محتجزين؛ لعدم وجود مستندات أو تراخيص أو بطاقات هوية معهم، مشيرا إلى أنه سمح لهم بالتواصل مع عائلاتهم ثم تم إطلاق سراحهم.

 وعلى صعيد آخر،  أرسل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، رسالة إلى نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، أعرب فيها عن شكره على مشاركة اليونان في عمل قوة المساعدة الأمنية الدولية، التي تقودها منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان، حسبما أعلنت مصادر دبلوماسية بوزارة الخارجية اليونانية.


وذكرت المصادر، أن بلينكين أقر في رسالته بالمساهمة العسكرية القيمة التي قدمتها اليونان بحوالي 3300 فرد من القوات المسلحة اليونانية الذين خدموا، في أوقات مختلفة، في صفوف كل من قوة المساعدة الأمنية الدولية و"بعثة الدعم الحازم" بقيادة حلف "الناتو".. وفقا لما أوردته صحيفة "كاثميريني" اليونانية في نسختها باللغة الإنجليزية.


وأشاد بلينكين بنجاح القوات المسلحة اليونانية في انجاز سلسلة من المهام، التي تشمل: تنفيذ مشروعات البنية التحتية الرئيسية في مطار كابول، وتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأفغاني، إلى جانب مشاركتها في عمليات أمنية ودفاعية مختلفة، وفقًا للمصادر.
 

كما وصف اليونان بأنها حليف راسخ للولايات المتحدة، مُعربًا عن ثقته في استمرار التعاون بين الحليفين داخل حلف الناتو، على أساس القيم المشتركة.

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