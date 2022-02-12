كوريا الجنوبية: 55 ألف إصابة جديدة بكورونا

وصلت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم السبت إلى رقم قياسي جديد، مع استمرار الانتشار السريع للمتحور أوميكرون في مختلف أنحاء البلاد.



وسجلت كوريا الجنوبية 54941 إصابة جديدة بكوفيد19-، من بينها 53979 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى مليون و294 ألفا و205 إصابات، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.



وقد حذرت السلطات الصحية من أن الإصابات الجديدة بالفيروس يمكن أن ترتفع إلى 170 ألف إصابة بنهاية الشهر الجاري، على الرغم أنه من المبكر للغاية القول إنها ستكون ذورة انتشار المتحور أوميكرون.



كما سجلت كوريا الجنوبية 33 حالة وفاة جديدة بكوفيد19-، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 7045 حالة وفاة، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلًا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول أفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلًا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.