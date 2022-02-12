السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن.. رئيس هيئة الأركان المشتركة يتابع إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات

المخدرات
المخدرات

تابعت هيئة الأركان المشتركة الأردنية مجريات العمليات النوعية على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية  والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة قادمة من سوريا.

 

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي استخدام جميع الإمكانات المتوفرة لدى القوات المسلحة، لمنع عمليات التسلل والتهريب والتصدي لها بهدف الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وسلامة مواطنيه.

 

وشدد الحنيطي على أن القوات المسلحة مستمرة وماضية في منع هذه العمليات وبالقوة، من خلال تطبيق منظومة قواعد الاشتباك الجديدة، ولمواجهة جميع أشكال التهديد على الواجهات الحدودية وبالقوة، وأية مساع يراد بها تقويض أمن الوطن وترويع مواطنيه وزعزعة أمن واستقرار المملكة التزاما منها بواجبها الوطني تجاه الوطن وقيادته.

 

هذا، والتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة وحدات حرس الحدود، ونقل لهم تحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبد الله الثاني وشكرهم على المعنويات العالية في تنفيذ الواجبات الموكلة لهم باحترافية ومهنية والجهود الكبيرة التي يبذلونها في تنفيذ الواجبات المناطة بهم في سبيل المحافظة على أمن واستقرار حدود المملكة الأردنية الهاشمية.

 

يشار إلى أن كمية المخدرات التي تم ضبطها اليوم على واجهة حدود المنطقة العسكرية الشرقية بلغت 9343000 حبة كبتاغون و389000 حبة ترامادول 7096 كف حشيش و199 ذخيرة BKC و63 ذخيرة كلاشنكوف و2 آليات.

 

 وعلى صعيد آخر، دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية رعايا المملكة في أوكرانيا إلى تسجيل بياناتهم للتواصل معهم، في ظل التوتر القائم هناك.

 

‏‎وقالت الخارجية إنه "لطلب المساعدة في الحالات الطارئة، بإمكان المواطنين الأردنيين التواصل مع السفارة الأردنية في أنقرة على خطها الساخن أو المكتب الثقافي الأردني في كييف أو مركز عمليات الوزارة".

 

بدورها، أعلنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني أنها تتابع أوضاع الجالية الأردنية في أوكرانيا، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.

 

وقال رئيس اللجنة النائب خلدون حينا إن اللجنة تراقب عن كثب وتتابع أيضا مع الوزارة أوضاع الأردنيين في أوكرانيا بشأن الإجراءات والاحتياجات اللازمة في حال تأزم الوضع هناك"، معربة عن "أملها في نزع فتيل الأزمة من خلال الحوار".

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وائل لطفي

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