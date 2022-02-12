السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين إثر انقلاب «تروسيكل» بترعة فى إسنا

انقلاب تروسيكل بترعة
انقلاب تروسيكل بترعة فى إسنا

لفظ 4 أشخاص أنفاسهم الأخيرة غرقًا بينهم أطفال، إثر انقلاب تروسيكل بترعة أصفون بمركز إسنا التابع لمحافظة الأقصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بينما أصيب 3 أشخاص آخرين، وجاري انتشال جثامين الغرقي، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وتلقى اللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من رئيس مباحث مركز أسنا يفيد لقى 4 أشخاص مصرعهم غرقًا، وأصيب 4 أخرون أثر أنقلاب تروسيكل بترعة أصفون التابعة لدائرة المركز، وجاري انتشال جثامين الغرقي، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

 

وانتقل على الفور ضباط المباحث بمركز شرطة إسنا لمكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري والفحص حيال الواقعة.

 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.


 من جهة أخرى قاد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، حملة مكبرة على مخازن الخردة وورش تجميع وتدوير وفرز القمامة المخالفة للحد من انتشار تلك الظاهرة لما لها من آثار سلبية على الصحة العامة والبيئة المحيطة وتمثل إساءة للمظهر الجمالي والحضاري لمدينة الأقصر.

 

وتمت الحملة بالتنسيق مع إدارة شؤون البيئة بديوان عام محافظة الأقصر بمشاركة المهندس حمدي عبد العال، والمقدم عبد الحميد فرحات رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية، والنقيب جمال خيري رئيس مسطحات البغدادي، وأحمد محمود دياب مدير المتابعة الميدانية والإشغالات، وشعبان طايع رئيس منطقة حي المطار، وإدارتي شرطة المرافق والبحث الجنائي.

محافظة الأقصر اصابة اطفال مصابين الأقصر مصرع الشرطة ترعة أصفون

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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