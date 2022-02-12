السبت 12 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الداخلية التونسى يبحث مع السفير الفرنسى التّعاون الثّنائى فى المجال الأمنى

وزير الداخلية التونسي
وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين

بحث وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، مع سفير فرنسا بتونس أندريه باران، التّعاون الثّنائي بين البلدين في المجال الأمني وسبل تطويره، خاصّة على مستوى التأهيل والتدريب وتبادل الخبرات ومواكبة التّطور التّقني والمعلوماتي.


وذكرت وزارة الداخلية التونسية- في بيان- أن الجانبين تطرّقا إلى عدد من الموضوعات المتعلّقة بإعادة تفعيل اللّجنة الأمنيّة المشتركة "التّونسيّة- الفرنسيّة" من خلال دعم التّنسيق والتّعاون.
 

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة التونسية، أنه تم تطعيم 7 آلاف و51 شخصًا بلقاح فيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية.


وذكرت وزارة الصحة - في بيان  - أن إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي 6 ملايين و283 ألفًا و440 شخصًا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و630 ألفًا و126 شخصًا بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، ومليون و653 ألفًا و314 شخصًا بجرعة واحدة من لقاح جونسون أو من المصابين سابقًا.
 

وأضافت أن إجمالي الجرعات المقدمة منذ مارس الماضي بلغ 12 مليونًا و847 آلاف و352 جرعة، داعية المواطنين التسجيل بالمنصة الصحية.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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