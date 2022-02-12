السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عفاف راضى وابنتها مى مفاجأة «الدوم».. ويقدمان وصلة غنائية

عفاف راضي
عفاف راضي

تواجدت النجمة الكبيرة عفاف راضي وابنها في حفل افتتاح برنامج الدوم لاكتشاف المواهب المعروض حاليا على شاشة قناة أون، وصعدت عفاف المسرح مع ابنتها وقالت عفاف في كلمتها، محظومة لمعاصرة كبرا الملحنين الذين أثروا الحياة الفنية وألحانهم تعيش حتى الآن منهم بليغ حمدي ومحمد الموجي.

 

وقالت مي ابنة الفنانة عفاف راضي إنها سعيدة ومحظوظة لأنها ابنتها وتتعلم منها طوال الوقت وأنها تاول دائما التفوق وتحقيق طموحها فيما نصحتها والدتها على الهاء بالاجتهاد وتطوير نفسها دائما والمحافظة على نفسها وسيكون النجاج، وشارك الثنائي في تقديم أغنية "يلا يا دنيا" وسط تفاعل كبير من المتواجدين وقدمتا أغنية "سوسة" و"ردوا السلام" و"يا وابور" و"مصر هي أمي" وغيرها.

 

وحرص عدد كبير من النجوم على التواجد في حفل افتتاح البرنامج ودعم المواهب الشابة منهم النجمة الكبيرة يسرا والفنان كريم عبد العزيز والفنان يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء وهاني رمزي وشريف منير وإلهام شاهين وهالة صدقي وريم مصطفى ومروان حامد وشريف عرفة وعمرو عرفة ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

 

انطلقت في الحادية عشرة من مساء اليوم، أولى حلقات برنامج «الدوم» أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مجالات التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وذلك بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومن إشراف وتنفيذ شركة "ميديا هب سعدي – جوهر" في تجربة جديدة هي الأضخم في هذا المجال حيث تهدف الشركة إلى ضخ دماء جديدة من المواهب المصرية.

 

ومن المقرر أن يمر المتسابق بـ 3 مراحل المرحلة الأولى “مدة الدقيقة الكاملة” لعرض الموهبة والمرحلة الثانية إظهار الموهبة الكاملة والمرحلة الثالثة هي مرحلة النهائيات التي يشارك فيها الجمهور لاختيار 6 مواهب سيتم تقديمهم في أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

عفاف راضي النجمة الكبيرة عفاف راضي الدوم برنامج الدوم اكتشاف المواهب شاشة قناة أون

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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