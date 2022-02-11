إببارشية المنيا تطلق خلوة روحية بعنوان «الحاجة إلى واحد»

أقامت اللجنة المركزية لخدمة ثانوى بإيبارشية المنيا وتوابعها، تحت رعاية الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، خلوة روحية بعنوان «الحاجة إلى واحد»، لمدة ثلاث أيام بيت افا بفنوتى بجبل الطير.

وشارك في الخلوة الروحية لإيبارشية المنيا عدد من فتيات القبطيات من مختلف كنائس الإيبارشية، تخللها عشرة محاضرات وخمسة مجموعات عمل، مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

في سياق متصل أصدر الأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا أحدث مؤلفاته والذي يحمل عنوان «سر الورقة الغالية»، وهو عبارة عن مجموهة من القصص الروحية التي تقدم تأملات حياتية لشباب الأقباط بشكل مبسط.

ويقدم الكتاب روشتة روحية للأقباط ، عن مجموعة من الفضائل الروحية التي أوصى بها الكتاب المقدس من خلال التأملات بالقصص بهذا الكتاب، وهو المجموعة الخامسة للأنبا مكاريوس في أعمال الأدبية المسيحية ، التي يشارك بها في المعارض القبطية للكتب.