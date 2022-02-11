السبت 12 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

إببارشية المنيا تطلق خلوة روحية بعنوان «الحاجة إلى واحد»

الأنبا مكاريوس أسقف
الأنبا مكاريوس أسقف المنيا

أقامت اللجنة المركزية لخدمة ثانوى بإيبارشية المنيا وتوابعها، تحت رعاية الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، خلوة روحية بعنوان «الحاجة إلى واحد»، لمدة ثلاث أيام بيت افا بفنوتى بجبل الطير.

 وشارك في الخلوة الروحية لإيبارشية المنيا عدد من فتيات القبطيات من مختلف كنائس الإيبارشية، تخللها عشرة محاضرات وخمسة مجموعات عمل، مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

في سياق متصل أصدر الأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا أحدث مؤلفاته والذي يحمل عنوان «سر الورقة الغالية»، وهو عبارة عن مجموهة من القصص الروحية التي تقدم تأملات حياتية لشباب الأقباط بشكل مبسط.

ويقدم الكتاب روشتة روحية للأقباط ، عن مجموعة من الفضائل الروحية التي أوصى بها الكتاب المقدس من خلال التأملات بالقصص بهذا الكتاب، وهو المجموعة الخامسة للأنبا مكاريوس في أعمال الأدبية المسيحية ، التي يشارك بها في المعارض القبطية للكتب.

اللجنة المركزية أسقف المنيا كنائس الايبارشية خلوة روحية صوم يونان نينوي قداسة البابا تواضروس الثاني سر الورقة الغالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي والهلال السعودي فى مونديال الأندية والقنوات الناقلة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائى برقم الجلوس ٢٠٢٢

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

الآن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 الترم الأول

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تحدث الحرب؟ كل هذا التصعيد الروسي الأوكراني ينذر بالدمار

محمد عبدالعزيز

الهوا هوانا.. أم هواهم ؟

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا والذكرى الثلاثون لاستعادة الكرامة الوطنية

مؤمن المحمدي

حفلة تنكرية

حاتم حافظ

عندما أصبح خيرى شلبى «بيست سيلر»

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «3-4»

ماجد حبته

محيط واحد.. وكوكب واحد

مدحت بشاى

منتدى الطفل العربي

صور

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تجلى أسر دبلوماسييها.. وتحذر من السفر إلى أوكرانيا

سارة شريف تكتب: يتنصتون عليهم

جولة جديدة.. كواليس عودة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل