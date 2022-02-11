تطبيقي «اعتمرنا وتوكلنا» يكشفان خريطة تصاريح العمرة

أعلن تطبيقي «اعتمرنا وتوكلنا» خريطة تصاريح العمرة وفقا لتصريحات وزارة الحج والعمرة، والمقررة حتى نهاية شهر مارس 2022.

وكشفت صفحة حجوزات تصاريح العمرة في تطبيقي «اعتمرنا وتوكلنا» أن مؤشر السعة المحجوزة باللون الأخضر «خفيف» في كافة أيام الشهر ما يعنى إمكانية أداء العمرة بكل يسر.

ودعت وزارة الحج والعمرة إلى اختيار التاريخ والوقت المناسبين، موضحة أنه يمكن للمستفيدين والمرافقين اختيار الوقت المناسب والابتعاد عن أوقات الذروة.

كما كشفت الصفحة التابعة للحجوزات عن أخر موعد للتصاريح، وهو آخر يومين في شهر شعبان قبل بداية رمضان بيومين، يوم الخميس الموافق 31 مارس لعام 2022.

ويعتبر يوم الجمعة من أكثر أيام الأسبوع ارتفاع في تسجل العمرة حيث يشير المؤشر إلى اللون الأحمر في ضوء إمكانية إتاحة الحجز فيها.

الشروط التي يجب توفرها لأداء فريضة العمرة لشهر رمضان المبارك

١- يجب على الأفراد الذين يريدون الذهاب لأداء فريضه العمرة أن يكونوا مستوفين الشروط وخصوصا أخذ اللقاح الخاص بكورونا، ويشترط للحصول على التصريح استكمال جرعات لقاح كورونا.

٢- يتم التواصل مع شركة الطيران للحصول على المعلومات الخاصة باللقاحات، حيث يتم تسجيل من خلال منصة «مقيم».

٣- يقوم الأشخاص بتقديم شهادة سلبية لفحص PCR معتمد لفايروس كورونا لعينة أخذت خلال 48 ساعة من موعد القدوم إلى السعودية.

٤ - يجب الحرص على أخذ كافة الإجراءات الاحترازية وضرورة أخد المصل كامل حتى لا يحدث أي خلل ويحدث أي عواقب والحفاظ علي حياة المعتمرين، كما أكدت وزارة الحج والعمرة على التأكيد على أنه تم تقييد المدة التكرارية المسموح بها لإصدار تصاريح العمرة إلى 10 أيام.

ويأتي ذلك وفقا لتطبيق الإجراءات الاحترازية في الحرمين الشريفين.