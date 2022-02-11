الجمعة 11 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تطبيقي «اعتمرنا وتوكلنا» يكشفان خريطة تصاريح العمرة

الحج
الحج

أعلن تطبيقي «اعتمرنا وتوكلنا» خريطة تصاريح العمرة وفقا لتصريحات وزارة الحج والعمرة، والمقررة حتى نهاية شهر مارس 2022.

وكشفت صفحة حجوزات تصاريح العمرة في تطبيقي «اعتمرنا وتوكلنا» أن مؤشر السعة المحجوزة باللون الأخضر «خفيف» في كافة أيام الشهر ما يعنى إمكانية أداء العمرة بكل يسر.

ودعت وزارة الحج والعمرة إلى اختيار التاريخ والوقت المناسبين، موضحة أنه يمكن للمستفيدين والمرافقين اختيار الوقت المناسب والابتعاد عن أوقات الذروة.

كما كشفت الصفحة التابعة للحجوزات عن أخر موعد للتصاريح، وهو آخر يومين في شهر شعبان قبل بداية رمضان بيومين، يوم الخميس الموافق 31 مارس لعام 2022.

ويعتبر يوم الجمعة من أكثر أيام الأسبوع ارتفاع في تسجل العمرة حيث يشير المؤشر إلى اللون الأحمر في ضوء إمكانية إتاحة الحجز فيها.

الشروط التي يجب توفرها لأداء فريضة العمرة لشهر رمضان المبارك 

١- يجب على الأفراد الذين يريدون الذهاب لأداء فريضه العمرة أن يكونوا مستوفين الشروط وخصوصا أخذ اللقاح الخاص بكورونا، ويشترط للحصول على التصريح استكمال جرعات لقاح كورونا.

 ٢- يتم التواصل مع شركة الطيران للحصول على المعلومات الخاصة باللقاحات، حيث يتم تسجيل من خلال منصة «مقيم».

٣- يقوم الأشخاص بتقديم شهادة سلبية لفحص PCR معتمد لفايروس كورونا لعينة أخذت خلال 48 ساعة من موعد القدوم إلى السعودية.

٤ - يجب الحرص على أخذ كافة الإجراءات الاحترازية وضرورة أخد المصل كامل حتى لا يحدث أي خلل ويحدث أي عواقب والحفاظ علي حياة المعتمرين، كما أكدت وزارة الحج والعمرة على التأكيد على أنه تم تقييد المدة التكرارية المسموح بها لإصدار تصاريح العمرة إلى 10 أيام.

ويأتي ذلك وفقا لتطبيق الإجراءات الاحترازية في الحرمين الشريفين.

الحرم المكي رمضان المبارك المسلمين الحجز تطبيقات الخاصة العمرة السفر للعمرة وزارة الحج والعمرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائى برقم الجلوس ٢٠٢٢

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

الآن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 الترم الأول

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

«ظهرت الآن».. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط على بوابة التعليم الأساسى

تعرف على لينك الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تحدث الحرب؟ كل هذا التصعيد الروسي الأوكراني ينذر بالدمار

محمد عبدالعزيز

الهوا هوانا.. أم هواهم ؟

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا والذكرى الثلاثون لاستعادة الكرامة الوطنية

مؤمن المحمدي

حفلة تنكرية

حاتم حافظ

عندما أصبح خيرى شلبى «بيست سيلر»

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «3-4»

ماجد حبته

محيط واحد.. وكوكب واحد

مدحت بشاى

منتدى الطفل العربي

صور

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تجلى أسر دبلوماسييها.. وتحذر من السفر إلى أوكرانيا

سارة شريف تكتب: يتنصتون عليهم

جولة جديدة.. كواليس عودة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل