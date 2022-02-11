سفير البحرين يترأس وفد المملكة فى أعمال المجلس الاقتصادى بالجامعة العربية

في دورته الـ109..

ترأس السفير هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وفد مملكة البحرين في أعمال الدورة الـ109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي عُقِدَت أمس الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، وذلك نيابةً عن الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بالمملكة.

وشهدت أعمال الدورة الـ109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، اطلاع اللجنة الوزارية على تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية، المتضمن كافة الجهود والأنشطة التي تمت بين دورتي المجلس في مختلف قطاعات العمل الاجتماعي والتنموي العربي المشترك، والجهود المتواصلة لاحتواء جائحة كورونا (كوفيد 19) وتداعياتها الاقتصادية الاجتماعية والإنسانية، وبناء مسارات الانتعاش الاجتماعي ما بعد جائحة كورونا، ومواصلة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030، والتركيز على دعم الفئات الضعيفة في المجتمع.

وأقر المجلس على المستوى الوزاري، اتخاذ القرارات اللازمة بشأن كافة الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تُعزز من العمل الاجتماعي العربي المشترك، وتدعم الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

وضم وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماعات كلا من؛ المهندس نواف هاشم، الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، عبدالله عبدالحميد العرادي، رئيس علاقات الدول العربية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، خليل إبراهيم مهنا، رئيس المنظمات التجارية الدولية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.